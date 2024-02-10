Не дайте наставить себе рога: 8 эффективных способов разоблачить изменщика

Многие семьи разваливаются из-за того, что один из партнёров начинает изменять. Одни предпочитают закрывать на это глаза. Другие выводят обманщика на чистую воду и расстаются с ним. Но как же определить, что половинка перестала быть верной?

1. Следите за поведением партнёра, когда он рядом с вами

Как вычислить измену по странным поступкам любимого человека? Фото © Shutterstock

Если половинка уходит в уборную и сидит там часами или постоянно проводит время в душе, то это тревожный звоночек. Возможно, там партнёр переписывается с кем-то, чтобы вы не видели.

Ещё одним фактором, указывающим на неверность партнёра, является положение его телефона при нахождении рядом с вами. Если, например, муж всегда держит мобильный экраном вниз или, когда приходит в комнату к вам, оставляет его в другой части квартиры, это повод задуматься. Возможно, партнёр боится, что в неподходящий момент придёт сообщение от его любовницы.

2. Попробуйте отследить звонки

Когда получите доступ к телефону, проверьте сообщения во всех мессенджерах и соцсетях. Если не найдёте ничего подозрительного, зайдите в контакты и посмотрите последние звонки. Если мужчина часами напролёт общается с "Валерой СТО", то, скорее всего, это никакой не автомеханик, а любовница.

3. Установите за партнёром "географическую слежку"

Как понять, что парень изменяет, по геолокации? Фото © Shutterstock

На iPhone есть автоматически встроенная программа "Найти друзей". Достаточно синхронизировать смартфоны с супругом, и можно будет всегда следить на карте за тем, где он находится. На Android тоже есть аналоги этого приложения.

4. Изменщик может "спалиться" из-за навигатора в машине

Приложения "Карты", которые партнёр использует в авто, могут сообщить вам нежелательную для него информацию. Такие навигаторы "запоминают" маршрут, по которому наиболее часто ездит автомобиль. При следующей посадке в машину проверьте, не предложит ли приложение поехать на неизвестный вам адрес.

5. Bluetooth в машине

Как понять, что муж изменяет и возит любовницу на своей "ласточке"? Фото © Shutterstock

Современные автомобили умеют запоминать Bluetooth-устройства, которые подключаются к ним. Поэтому при посадке в машину можете ненавязчиво сказать половинке, что хотите подсоединить смартфон ради музыки. Когда будете делать это, проверьте в меню с Bluetooth, какие устройства были подключены к машине.

Если партнёр неверен, то, скорее всего, возил свою пассию на авто. Вычислить это можно, обнаружив в списке подключённых по Bluetooth смартфонов неизвестное устройство с женским именем.

6. Нетипичное преображение внешности

Если какое-то время назад партнёр редко мыл голову, ходил в чём попало и от него периодически неприятно пахло, а сейчас начал носить костюм и сменил причёску, дело плохо. Скорее всего, у него появился кто-то, ради кого пока ещё ваш супруг хочет покрасоваться.

7. Зайдите в приложение банка

Как понять, что мужчина изменяет, проанализировав его траты? Фото © Shutterstock

В банковском приложении нужно посмотреть историю операций. Если обнаружите оплату счетов в ресторанах или покупок в магазинах в те дни, когда партнёр якобы был на работе, то он проводил время с любовницей.