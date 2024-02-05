7 праздничных поз для Дня всех влюблённых
14 февраля — лучший повод, чтобы внести разнообразие в сексуальную жизнь. Даже если кажется, что всё в порядке, попробовать точно стоит. Возможно, вы узнаете друг о друге много нового.
О позах для секса много говорят, но мало кто пользуется ими больше, чем двумя. Это нормально, но праздник любви должен быть особенным. Попробуйте хотя бы в эту ночь похулиганить в постели. В этом нет ничего сложного — просто следуйте инструкциям.
1. "Наездница 2.0"
Если вас зовут Канье Уэст, делайте это сразу на мотоцикле. Кадр из видео © YouTube / Kanye West
Попробуйте немного другой вариант позы "женщина сверху". Вместо кровати используйте диван, чтобы мужчина мог сидеть, а не лежать. Партнёры смогут обниматься и целоваться — так контакт получится ещё более чувственным.
2. "Лотос"
Для начала стоит поучиться позе лотоса в одиночестве. Кадр из видео © YouTube / Sexual Quantum Leap
Эта поза похожа на предыдущую, но есть нюансы. Мужчина садится на пол или кровать, скрестив ноги. Женщина — сверху, обхватив его тело не только руками, но и ногами. Площадь соприкосновения тел увеличивается, а вместе с ней — удовольствие от процесса.
3. "90 градусов"
Какие позы попробовать в День святого Валентина? Кадр из видео © YouTube / Школа секс-мастерства TouchQueen
Женщина сверху, но её тело повёрнуто на 90 градусов по отношению к телу партнёра. Так проникновение получается более глубоким. Вариант этой позы — когда женщина лежит на спине, приподняв ноги, а мужчина лежит на боку и входит в неё сзади.
4. На боку
Одобрено Евой Эльфи. Кадр из видео © YouTube / Eva Elfie
Оба возлюбленных лежат на боку. Мужчина всем телом прижимается к партнёрше сзади и обнимает её. Высокий уровень гормонов счастья обеспечен.
5. По-миссионерски
Без партнёра выглядит ещё эффектнее. Кадр из видео © YouTube / Настоящая психология с Екатериной Фёдоровой
Основа основ секса — и беспроигрышный вариант для любой ситуации. Кто-то зевнёт от скуки, но столь тесного контакта не обеспечит никакая другая поза.
6. Стоя
Стоя можно делать почти всё. Кадр из видео © YouTube / NS TV
Если миссионерская поза всё-таки опостылела, просто встаньте с кровати. И продолжайте заниматься сексом — желательно у стены, чтобы было удобнее.
7. Без проникновения
Такое тоже возможно. Кадр © "Американский пирог". Режиссёры: П. Вайц, К. Вайц. Сценарист: А. Херц / Kinopoisk.ru
Да, это не поза, а целый набор поз, потому что в данном случае не нужно обеспечивать контакт половых органов. Делайте всё что угодно, кроме проникновения, просто доверьтесь своей фантазии.
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