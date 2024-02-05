7 праздничных поз для Дня всех влюблённых

О позах для секса много говорят, но мало кто пользуется ими больше, чем двумя. Это нормально, но праздник любви должен быть особенным. Попробуйте хотя бы в эту ночь похулиганить в постели. В этом нет ничего сложного — просто следуйте инструкциям.

1. "Наездница 2.0"

Если вас зовут Канье Уэст, делайте это сразу на мотоцикле. Кадр из видео © YouTube / Kanye West

Попробуйте немного другой вариант позы "женщина сверху". Вместо кровати используйте диван, чтобы мужчина мог сидеть, а не лежать. Партнёры смогут обниматься и целоваться — так контакт получится ещё более чувственным.

2. "Лотос"

Для начала стоит поучиться позе лотоса в одиночестве. Кадр из видео © YouTube / Sexual Quantum Leap

Эта поза похожа на предыдущую, но есть нюансы. Мужчина садится на пол или кровать, скрестив ноги. Женщина — сверху, обхватив его тело не только руками, но и ногами. Площадь соприкосновения тел увеличивается, а вместе с ней — удовольствие от процесса.

3. "90 градусов"

Какие позы попробовать в День святого Валентина? Кадр из видео © YouTube / Школа секс-мастерства TouchQueen

Женщина сверху, но её тело повёрнуто на 90 градусов по отношению к телу партнёра. Так проникновение получается более глубоким. Вариант этой позы — когда женщина лежит на спине, приподняв ноги, а мужчина лежит на боку и входит в неё сзади.

4. На боку

Одобрено Евой Эльфи. Кадр из видео © YouTube / Eva Elfie

Оба возлюбленных лежат на боку. Мужчина всем телом прижимается к партнёрше сзади и обнимает её. Высокий уровень гормонов счастья обеспечен.

5. По-миссионерски

Без партнёра выглядит ещё эффектнее. Кадр из видео © YouTube / Настоящая психология с Екатериной Фёдоровой

Основа основ секса — и беспроигрышный вариант для любой ситуации. Кто-то зевнёт от скуки, но столь тесного контакта не обеспечит никакая другая поза.

6. Стоя

Стоя можно делать почти всё. Кадр из видео © YouTube / NS TV

Если миссионерская поза всё-таки опостылела, просто встаньте с кровати. И продолжайте заниматься сексом — желательно у стены, чтобы было удобнее.

7. Без проникновения

Такое тоже возможно. Кадр © "Американский пирог". Режиссёры: П. Вайц, К. Вайц. Сценарист: А. Херц / Kinopoisk.ru