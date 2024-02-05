Глоба назвал знаки зодиака, кто сильно разгневал Дракона: для них 2024 год будет тем ещё испытанием

Если для одних носителей знаков зодиака високосный 2024 год окажется благоприятным и плодотворным, то на других загадочное животное из китайской мифологии затаило обиду и собирается мстить. Этим бедолагам начавшийся год Деревянного Дракона принесёт проблемы, трудности и всякого рода неприятности.

Знак зодиака Стрелец

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на 2024 високосный год пророчит трудности и потери. Фото © Shutterstock

По предсказанию астролога, у представителей этого огненного знака зодиака год не задастся с самого начала. Стрельцам уготовано в 2024-м сполна помучиться. В делах то и дело будут случаться препятствия, планы — рушиться, а отношения с людьми — портиться.

Весной 2024 года у носителей знака зодиака Стрелец могут обостриться хронические заболевания. Также в тёплое время года не исключены серьёзные ссоры с любимыми и даже трагические расставания. Вероятны острые проблемы в семье, а потом — и в финансах.

Знак зодиака Скорпион

Для представителей знака зодиака Скорпион всё в 2024 году будет трудно: карьера и отношения. Фото © Shutterstock

Обладатели водного знака зодиака Скорпион — вторые страдальцы, на ком отыграется мифический дракон в 2024 году. Тем тоже придётся столкнуться с затянувшейся чёрной полосой в жизни. Первое правило, на которое Скорпионам стоит обратить внимание: рассчитывать в високосный год только на себя. Второй совет: сохранять самообладание.

В личной жизни у представителей знаков зодиака Скорпион всё будет печально. Даже если случится какой-то роман, ни во что серьёзное он не перерастёт. А вот на работе будут кипеть страсти и конфликты, поэтому нередко придётся стрессовать из-за неприятностей.

Знак зодиака Лев

Обладатели знака зодиака Лев, готовьтесь к чёрной полосе в 2024 году. Фото © Shutterstock

Ещё одним знаком зодиака, на который обрушится гнев Дракона в високосный 2024 год, станет огненный Лев. Как пророчит знаменитый астролог, его носителям придётся чуть ли не биться за счастье и благополучие. Успех будет доставаться с большим трудом.