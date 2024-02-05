Глоба назвал знаки зодиака, кто сильно разгневал Дракона: для них 2024 год будет тем ещё испытанием
Кто из зодиакальных представителей заочно перешёл дорогу мифическому существу и чем для них обернётся високосный год, рассказал один из самых знаменитых астрологов. Узнайте, какими проблемами наградит вас Дракон, если окажетесь представителем одного из этих зодиаков.
Если для одних носителей знаков зодиака високосный 2024 год окажется благоприятным и плодотворным, то на других загадочное животное из китайской мифологии затаило обиду и собирается мстить. Этим бедолагам начавшийся год Деревянного Дракона принесёт проблемы, трудности и всякого рода неприятности.
Знак зодиака Стрелец
Знак зодиака Стрелец: гороскоп на 2024 високосный год пророчит трудности и потери. Фото © Shutterstock
По предсказанию астролога, у представителей этого огненного знака зодиака год не задастся с самого начала. Стрельцам уготовано в 2024-м сполна помучиться. В делах то и дело будут случаться препятствия, планы — рушиться, а отношения с людьми — портиться.
Весной 2024 года у носителей знака зодиака Стрелец могут обостриться хронические заболевания. Также в тёплое время года не исключены серьёзные ссоры с любимыми и даже трагические расставания. Вероятны острые проблемы в семье, а потом — и в финансах.
Знак зодиака Скорпион
Для представителей знака зодиака Скорпион всё в 2024 году будет трудно: карьера и отношения. Фото © Shutterstock
Обладатели водного знака зодиака Скорпион — вторые страдальцы, на ком отыграется мифический дракон в 2024 году. Тем тоже придётся столкнуться с затянувшейся чёрной полосой в жизни. Первое правило, на которое Скорпионам стоит обратить внимание: рассчитывать в високосный год только на себя. Второй совет: сохранять самообладание.
В личной жизни у представителей знаков зодиака Скорпион всё будет печально. Даже если случится какой-то роман, ни во что серьёзное он не перерастёт. А вот на работе будут кипеть страсти и конфликты, поэтому нередко придётся стрессовать из-за неприятностей.
Знак зодиака Лев
Обладатели знака зодиака Лев, готовьтесь к чёрной полосе в 2024 году. Фото © Shutterstock
Ещё одним знаком зодиака, на который обрушится гнев Дракона в високосный 2024 год, станет огненный Лев. Как пророчит знаменитый астролог, его носителям придётся чуть ли не биться за счастье и благополучие. Успех будет доставаться с большим трудом.
А вот проблем с деньгами людям, кто по гороскопу Лев, можно избежать только в одном случае — это экономия. Если транжирить и регулярно баловать себя дорогими покупками, то ни о какой финансовой стабильности и говорить нечего.
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