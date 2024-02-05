Как дверь в доме влияет на то, сколько денег у вас в кошельке: секреты фэншуй

Этот предмет мебели создан для того, чтобы защитить хозяев квартиры от проникновения в неё посторонних лиц. Но устанавливать входную дверь нужно по некоторым правилам, в противном случае она лишит семью доходов и финансового благополучия. Где можно и нельзя ставить проём для входа и выхода из помещения, рассказала эксперт по фэншуй.

Где нельзя ставить входную дверь по фэншуй?

Как установить входную дверь по правилам фэншуй? Фото © Shutterstock

Соблюдать правила установки двери должны все люди вне зависимости от дохода. Если семья зарабатывает хорошие деньги, то при неверно размещённой защитной конструкции средства будут быстро утекать, растрачиваться на мелкие бытовые проблемы, например на потёкший кран, сломавшуюся микроволновку, перегоревшие лампочки и так далее.

Чтобы этого не произошло, нужно учитывать этаж, на котором расположена квартира. Жители 1, 6, 11, 16, 21 и 26-го этажей не должны устанавливать дверь в северо-восточной и юго-западной части жилого помещения. Людям, у которых имущество расположено на 2, 7, 12, 17, 22 и 27-м этажах, нельзя ставить защитную конструкцию на севере квартиры.

"На 3, 8, 13, 18, 23 и 28-м этажах "дверь-транжира" находится в западной или северо-западной части", — отметила Евгения Мельникова.

Есть жёсткие ограничения в плане установки двери и для жителей других этажей. В восточной и юго-восточной частях квартиры нельзя ставить защитную конструкцию тем, кто проживает на 5, 10, 15, 20, 25 и 30-м этажах.

Если дверь была установлена неправильно и начала "высасывать" деньги, как это исправить?

Если хотите благополучия, то обязательно нужно обставлять дом по фэншуй. Фото © Shutterstock

"Москве 24" эксперт по фэншуй также рассказала, что делать, если дверь всё же установлена неправильно. По её словам, исправить положение и наладить финансовое благополучие семьи можно даже в таком случае. Есть две вещи, которые важно делать: не держать "наличку" дома, а также отказаться от использования кредиток.

Оптимальным вариантом для хранения денег при неправильно установленной двери является банковский счёт. Важно выбирать такой финансовый продукт, с которого средства можно снять только через несколько месяцев/лет, а не сразу. Тогда деньги перестанут утекать из дома.