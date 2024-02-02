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2 февраля, 15:30

Тест: Что такое "жарёха" и сколько слов-диалектизмов вы отгадаете с первого раза?

Ни для кого не секрет, что некоторые слова в различных областях нашей большой родины называют иначе. Мы подготовили для вас интересный тест скорее на смекалку: сможете без подсказок разгадать, какие привычные слова тут спрятаны?

Диалектизмы, если верить определению из словаря, — это слова, известные только носителям диалекта и за его пределами не имеющие ни фонетических, ни словообразовательных вариантов. То есть в разных областях страны одни и те же слова будут называться по-разному. Некоторые из них понятны, а другие заставят тех же москвичей или южан вскинуть от удивления брови. Готовы проверить себя на смекалку и попробовать угадать значение этих диалектизмов? Или, может быть, вы родом с юга или севера, где так принято говорить. Поэтому тест не покажется вам таким уж трудным.

Если вам понравился тест, то предлагаем пройти ещё и тот, который покажет ваши потаённые страхи. Или можете проверить свои знания в литературе и попробовать вспомнить, кто из классиков сказал эти слова.

Тест: Только интеллигенты из СССР не ошибутся в значении этих заумных слов
Тест: Только интеллигенты из СССР не ошибутся в значении этих заумных слов
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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Freepik / xvector

Елизавета Терешкова
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