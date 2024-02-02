Тест: Что такое "жарёха" и сколько слов-диалектизмов вы отгадаете с первого раза?

Диалектизмы, если верить определению из словаря, — это слова, известные только носителям диалекта и за его пределами не имеющие ни фонетических, ни словообразовательных вариантов. То есть в разных областях страны одни и те же слова будут называться по-разному. Некоторые из них понятны, а другие заставят тех же москвичей или южан вскинуть от удивления брови. Готовы проверить себя на смекалку и попробовать угадать значение этих диалектизмов? Или, может быть, вы родом с юга или севера, где так принято говорить. Поэтому тест не покажется вам таким уж трудным.