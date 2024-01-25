Тест: Только интеллигенты из СССР не ошибутся в значении этих заумных слов

Если вы считаете себя интеллигентом из советского прошлого, то вот для вас небольшая задачка — вспомнить значение этих слов. Говорят, что все в СССР их знали. Рискнёте проверить силы и эрудицию?

А если хотите освежить свои знания и вспомнить, какой была жизнь в СССР, то ознакомьтесь с мифами, которые к правде не имеют никакого отношения. А ещё можно поностальгировать и узнать, какие советские марки сегодня можно дорого продать.