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25 января, 16:00

Тест: Только интеллигенты из СССР не ошибутся в значении этих заумных слов

Для всех, кто любит вспоминать былое и причитать, что раньше было лучше, появился отличный шанс доказать мощь своих знаний. Рискнёте пройти тест и проверить, насколько хорошо вы помните те времена?

Если вы считаете себя интеллигентом из советского прошлого, то вот для вас небольшая задачка — вспомнить значение этих слов. Говорят, что все в СССР их знали. Рискнёте проверить силы и эрудицию?

А если хотите освежить свои знания и вспомнить, какой была жизнь в СССР, то ознакомьтесь с мифами, которые к правде не имеют никакого отношения. А ещё можно поностальгировать и узнать, какие советские марки сегодня можно дорого продать.

Тест: 90% людей не вспомнят продолжения этих строк из песен Высоцкого. А вы сможете?
Тест: 90% людей не вспомнят продолжения этих строк из песен Высоцкого. А вы сможете?
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ТАСС

Елизавета Терешкова
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