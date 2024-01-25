Как заставить начальство вас любить: 5 типов личности, обожаемых всеми в офисе

Офис — место, где в одном помещении собираются люди с различными характерами и привычками. Есть те, кто ведёт себя неподобающе, чем раздражает и коллег, и начальство. Чтобы не попасть в список на увольнение или не стать объектом насмешек со стороны других сотрудников, нужно соответствовать одному из пяти типов личности.

Тип личности "Интегратор"

Завоевать симпатию коллег и начальства можно, если обрести правильный профессиональный тип личности. Каким он должен быть? Фото © Shutterstock

Для "интегратора" не существует слова "невозможно". Начальство ставит перед ним задачу, а он любыми методами пытается воплотить её в жизнь. Придумывает нестандартные способы решения проблем, возникших на пути к реализации цели. Знает, кого нужно нанять для воплощения задумки руководителя в жизнь.

Чаще всего именно такие люди пользуются доверием со стороны босса и первыми идут на повышение. К тому же, на них равняются другие коллеги.

Понимающий руководителя с полуслова

Такие сотрудники находятся на одной волне с руководителем. Часто бывает так, что начальник ещё не успел закончить мысль, а сотрудник уже понял, что от него хотят получить. В результате без лишних вопросов выполнил задачу и сделал именно так, как это планировал босс. Обрести такой тип "профессиональной личности" можно только набравшись достаточного количества опыта в профессии. К тому же, нужно научиться попадать на одну волну с начальником. Чтобы начать его понимать, потребуется некоторое время. Обычно — несколько месяцев. Но у некоторых на это уходят и годы.

Тип личности "Инноватор"

Нужно ли предлагать на работе новые идеи или они вредны? Фото © Shutterstock

Чаще всего таким типом личности обладают молодые сотрудники, которые выпустились из университета всего несколько лет назад. У них всегда есть новые идеи, которые те хотят и стремятся интегрировать в компании. Начальству такой подход обычно нравится. Вот только другие сотрудники от инноваторов не в восторге, поскольку они часто ведут себя как выскочки. Поэтому предлагать новые идеи — это хорошо, но и пытаться "задвигать" других сотрудников на задний план нельзя. Иначе положительный тип личности обернётся против вас.

Чистюли

Почему-то немногие сотрудники компаний и организаций уделяют достаточно внимания своему внешнему виду на работе. Видимо, они буквально воспринимают поговорку "Офис — второй дом", поэтому приходят в него в грязной, плохо пахнущей, мятой одежде.

На их фоне особенно ценятся те сотрудники, которые обладают противоположным, положительным типом личности — "чистюли". Они всегда следят за своим внешним видом. Надевают только чистую, стильную одежду. Ухаживают за обувью, следят за тем, достаточно ли выглажен свитер и приятно ли от них пахнет. Таких сотрудников больше любят коллеги, к ним с уважением относится начальство.

Тип личности "Мост"

Такие сотрудники помогают коллегам выстраивать коммуникацию с начальством. Фото © Shutterstock

Обычно "мостами" выступают начальники отдела. Сотрудник может прийти к такому руководителю, объяснить ситуацию и попросить его передать претензии более крупному начальнику. Тот передаст пожелания, получит обратную связь и поможет сотруднику решить вопрос. Если происходит конфликтная ситуация, "мосты" часто выступают "адвокатами" для подчинённых. Поэтому их уважает младший состав сотрудников.

Как понять, какой вы тип личности в офисе?

Прежде всего нужно проанализировать, как к вам относятся. Если особого дискомфорта в офисе не испытываете, то, скорее всего, вас любят и уважают. Однако если слышите со стороны коллектива постоянные подколы, а начальник относится с пренебрежением, то у вас отрицательный тип профессиональной личности.