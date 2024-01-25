Скрытые символы и жёсткая правда о героях: Психологический разбор сказки "Аленький цветочек" Оказывается, то, как женщина будет вести себя с мужчинами, зависит от её любимых сказок в детстве. А ещё, как выяснилось, они учат манипулировать и добиваться своего любыми способами. Что можно прочитать между строк в истории "Аленький цветочек"? 25 января, 14:00 Обложка © "Аленький цветочек". Режиссёр Ирина Поволоцкая, сценарист Наталья Рязанцева, Сергей Аксаков / Kinopoisk.ru

Оказывается, счастье в личной жизни напрямую зависит от сказок, которые люди любили в детстве. Психологи санкт-петербургского университета выяснили: схему отношений определяет герой любимой сказки, а результаты исследований таковы: мужчины с детства обожают "Колобка", а женщины — "Аленький цветочек". И если про первое произведение более-менее всё понятно — это история про тех, кто любит риск и стремится к независимости, то с "Цветочком" гораздо сложнее. Попробуем разобраться.

В самой сказке масса интересных психологических ролей, которые потом и женщины, и мужчины играют в обычной жизни. Щербакова Ирина, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

Но всё по порядку. Жил-был отец, и было у него три дочери. Всех он любил, но вот младшенькую — больше всех, потому что она была хороша собой и к нему ласковее. "Вот здесь и начало первой психологической линии: все три дочери пытались разными способами любовь отца заслужить", — рассказывает в разговоре с Лайфом эксперт.

Фото © "Аленький цветочек". Режиссёр Ирина Поволоцкая, сценарист Наталья Рязанцева, Сергей Аксаков / Kinopoisk.ru

Старшая просит венец из каменьев самоцветных. Это символ власти. Именно этим и хочет старшая дочь мужчин приманивать. Средняя просит зеркальце из хрусталя восточного — это символ красоты. Девушка хочет завоёвывать симпатию красотой. А младшая просит у батюшки ни соболей, ни ожерелья, ни самоцветов, а цветочек аленький — это символ любви. И, казалось бы, это простое задание для отца, но добавляет дочь: "Краше которого на всём белом свете нет".

И вот здесь начинается первая манипуляция дочери отцом. Девочке не хватает внимания отца, и она начинает привлекать его разными способами. Щербакова Ирина, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

"Находил он во садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать; да никто ему поруки не даёт, что краше того цветка нет на белом свете; да и сам он того не думает", — так в сказке говорится.

Причём в ней упоминается и социальный статус отца — купец, да ещё и честный. Но срывает он цветок в чужом саду. То есть порядочный человек совершает преступление ради любви к дочери.

В качестве искупления провинности предлагает ему чудище (владелец замка, где цветок рос) погибнуть или отправить к нему одну из трёх дочерей. "Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им своё родительское благословение и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чуду морскому", — размышляет купец.

Фото © "Аленький цветочек". Режиссёр Ирина Поволоцкая, сценарист Наталья Рязанцева, Сергей Аксаков / Kinopoisk.ru

Развития линии отца нет в этой истории, но есть чувство вины, которое испытывает младшая дочь. И это оно, а также любовь к отцу и заставляют её отправиться к чудищу в замок. "В сказке Сергея Аксакова нет упоминания о матери дочерей, а вот во французском аналоге этой сказки есть тема, что мать умерла в родах, рожая младшую дочь. И об этом постоянно упоминают её сестры, говоря, что "тебе к чудищу ехать, вину свою искупать", — говорит психолог.

Тема приезда младшей дочери в замок к чудищу — это ещё одна психологическая линия: отрыв дочери от родительского дома. Ведь, надевая кольцо ей на палец, отец фактически благословляет её на самостоятельную жизнь. Щербакова Ирина, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

И отвечает ему дочь: "Даст Бог, и я вернусь к тебе", — эта фраза означает, что на данном этапе, будучи ещё незнакомой с чудищем, девушка выбирает отца. И пока она ещё и мысли не допускает, что где-то может быть лучше, чем в отчем доме.

Фото © "Аленький цветочек". Режиссёр Ирина Поволоцкая, сценарист Наталья Рязанцева, Сергей Аксаков / Kinopoisk.ru

После постепенного знакомства с чудищем младшая дочь принимает его, привыкает. Но тут, увидев во сне, что отец заболел, девушка решает повидать его. И вот здесь манипуляция начинается со стороны чудища: "Если ты ко мне не вернёшься, я умру от тоски".

"Этой схемой манипуляции пользуются и сегодня многие, причём как мужчины, так и женщины. Любовь в некоторых семьях построена на данной манипулятивной стратегии: муж не уходит от жены к другой женщине, так как, по его мнению, она без него не выдержит; женщина не уходит от мужа, даже сильно пьющего — он без неё пропадёт. И, даже уходя, многие возвращаются снова к таким нездоровым отношениям", — говорит Ирина Щербакова, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ.

Фото © "Аленький цветочек". Режиссёр Ирина Поволоцкая, сценарист Наталья Рязанцева, Сергей Аксаков / Kinopoisk.ru

Сёстры, завидуя младшей сестре, не желают отпускать её, однако она сделала свой выбор. Он выражается в прощании с отцом, сёстрами и даже прислугой, поэтому девушка снова оказывается во дворце. Сказка, как известно, заканчивается свадьбой младшей дочери и заколдованного юноши. И если произошло перевоплощение женской роли и обретение вместо отцовской любви супружеской, то, к сожалению, не совсем понятна трансформация роли чудища.

Да, он обрёл человеческий облик, но так и не попросил прощения ни у своей теперь уже законной супруги за то, что удерживал её в замке, ни у её отца, которому он угрожал смертью. Щербакова Ирина, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

Однако среди положительных черт проявилось его стремление порадовать свою спутницу и позаботиться о ней. Это, безусловно, повлияло на слияние у него роли отца и мужа, и наша героиня, увидев это, поняла, что сделала правильный выбор. Таким образом, опять любовь спасла мир, и мы всем желаем испытать это чудесное и волшебное чувство.