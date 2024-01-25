Энергокоуч нашла 3 причины нежелания женщины что-то делать, когда муж дома Энергокоуч Ким объяснила, почему жена не хочет ничего делать, когда муж дома 25 января, 14:08 Если женщина чувствует напряжение при муже, значит, в семье есть проблемы. Обложка © Freepik

Если женщина не в состоянии заниматься домашними делами в присутствии мужа, значит, ей некомфортно в отношениях и накопилось много внутрисемейных проблем, которые могут быть даже неочевидны. Об этом рассказала порталу "Страсти" энергокоуч, рэйки-практик, автор медитаций Вероника Ким.

По её словам, женщина может испытывать желание укрыться "в своём уголке" и не хочет обустраивать уют, если муж, например, постоянно лежит на диване или сидит за компьютером. Это первая причина упадка сил, отметила Ким. Она напомнила, что совместный быт на то и совместный, что муж и жена не должны взваливать домашние обязанности на кого-то одного.

Второй причиной нежелания делать уборку или готовить обед при муже может быть излишняя придирчивость мужчины. При этом неважно, участвует ли он тоже в процессе. У женщины опускаются руки, если её возлюбленный постоянно делает ей замечания и критикует.

Третья причина — женщина просто хочет провести время с мужем. Возможно, в отношениях не хватает романтики, поэтому возникает апатия к домашнему уюту и подсознательное желание отвернуться от дел насущных. В этом случае выход один — открыто попросить супруга о совместном отдыхе или вечере.

Ким сделала вывод, что если женщина не хочет заниматься домашними делами при муже, то нужно разбираться в причинах. Она подчеркнула, что есть обратная сторона медали — когда жена постоянно бегает с тряпкой по дому, что тоже является отклонением. Ким пояснила, что желание бесконечно заниматься уборкой в ущерб себе создаёт некомфортную обстановку в доме, а супруг перестаёт видеть в такой женщине свою музу, воспринимая её только как обслугу.

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Авторы Татьяна Миссуми