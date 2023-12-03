"Дети ― это личности": Матерям рассказали, как выстраивать отношения в семье с новым мужем

Зачастую после развода женщины с детьми не могут сразу правильно выстроить отношения в семье с новым мужем. Как отметила клинический психолог Олеся Кирасова, детей от первого брака новые супруги любить вовсе не обязаны, но уважать должны.

"Дети ― это личности. Они имеют право на жизнь и хорошее отношение к ним. Для этого нужно сесть и обговорить, что можно в отношении ваших детей, а что нельзя. А для этого идеально, конечно, сначала вам самим понять, что и как вы хотите", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт подчеркнула, что дети не виноваты в разводе, поэтому валить свои обиды на них нельзя. При этом специалист призвала женщин не искать ребёнку нового папу, так как лучший отец для него уже есть. По словам Кирасовой, нынешний супруг должен играть для детей роль друга, который всегда поддержит и поможет. Также эксперт советует заранее обсудить бытовые и финансовые вопросы и определиться, кто за что платит.