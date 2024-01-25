6 опасных звоночков, что вторая половинка предаст вас при первой возможности

Любовь, как известно, делает нас слепыми. Но даже в розовых очках можно разглядеть признаки грядущего предательства. Представьте себе, что ваш партнёр ведёт себя как кот, который мечтает о бегстве из дома при первой же открытой двери. Вот несколько знаков, которые могут вас насторожить.

1. Эмпатия? Нет, не слышал!

Предательство в отношениях: 6 признаков, на которые стоит обратить внимание. Фото © Freepik / lookstudio

Когда вы делитесь своими переживаниями, а партнёр реагирует с энтузиазмом усталого кота — это первый звоночек. Нет сочувствия? Ну, значит, и предать не составит труда. Эмпатия для него — как единорог для нас: красиво, но в жизни не встречается.

2. Непостоянство в поведении

Если ваш партнёр меняется резче, чем погода в январе, то стоит задуматься. Он милый и заботливый дома, но стоит выйти в свет, как превращается в злобного критика? Это не двойная жизнь — этот сериал с неожиданными поворотами загонит вас в гроб!

3. Секретность

Грядущее предательство: 6 предупреждающих знаков в отношениях. Фото © Freepik

Ваш партнёр ведёт себя так, будто работает на секретную службу? Телефон — под семью замками, а про финансы говорит — как будто это коды запуска ракет? Может быть, он просто любит тайны. А может быть, готовится к побегу. Кто знает...

4. Обязательства? А это что?..

Планы на будущее? Да ладно, давайте лучше посмотрим новый сезон очередного тупого сериальчика! Если ваш партнёр избегает обязательств — это знак. Возможно, он и думает о будущем... но уже без вас.

5. Лжёт как дышит

Если бы ложь была спортом, ваш партнёр был бы олимпийским чемпионом. Небольшие моменты недоговаривания могут казаться невинными, но куда это может привести? Сегодня он говорит, что ему нужно задержаться на работе, а завтра уже и жену новую нашёл, но забыл упомянуть.

6. Поддержка? Это не про нас

Заговор против любви: 6 признаков измены партнёра. Фото © Freepik / karlyukav

Вы всегда его поддерживаете, как положено хорошей супруге… Но почему-то это работает в одну сторону? Если он редко радуется вашим достижениям и не поддерживает в трудные моменты, возможно, в уме он уже пакует чемоданы.