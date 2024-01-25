Луганский сексолог рассказала, как после пережитых потрясений и стрессов вернуть в жизнь страсть Сексолог Сергеева: Оргазм помогает ощутить моральное облегчение при стрессе 25 января, 06:00 Оргазм помогает ощутить моральное облегчение при стрессе. Обложка © Unsplash

После перенесённых потрясений желание близости минимизируется, а часто и пропадает вовсе. Однако снимать напряжение очень важно, и как раз оргазм помогает ощутить моральное облегчение. О том, как вернуть романтику и страсть в жизнь, Лайфу рассказала сексолог, психолог из Луганска Лилия Сергеева.

Секс — лучший афродизиак: чем чаще им занимаетесь, тем больше хочется. Лилия Сергеева Сексолог, психолог

Вернуть страсть можно одним верным способом — разнообразить интимную жизнь, советует психолог. Чаще всего девушки испытывают оргазм из-за неожиданных и решительных приёмов. Банальность надоедает — это психологический и сексологический факт.

"Эффективнее всего для достижения женщиной оргазма будет оральный секс. Стимуляция чувствительных зон особенно запоминается девушке через определённые участки мозга, которые отвечают за удовольствие и эмоции. Не стоит забывать о нежности при куннилингусе и стимуляции эрогенных зон — это даёт быстрый и эффективный результат", — говорит Сергеева.

Чего делать не стоит, так это привносить в чувственную сторону отношений характер семейности, когда секс воспринимается как обыденность и тривиальность.

Окружающая домашняя обстановка сильно влияет на интимную близость. Приятные запахи, слегка тусклый свет лишь привнесут свои плюсы — женщины любят романтику, не забывайте! Также очень важно правильно настроить беседу, без выяснения отношений, гнева. Лучше мягко намекнуть на располагающий разговор, подчеркнуть достоинства партнёра, рассказать о своих желаниях.

"Когда вокруг происходят стрессовые события, в частности негативные, это отражается на эмоциях и переживаниях, которые можно направить в другое русло — романтику и приятное времяпрепровождение. В таких случаях наиболее правильным выбором будет отдаваться не в пользу выяснения отношений, а в чувства, страсть", — дала сексолог важный для всех сейчас совет.

А вот на вопрос, как часто нужно заниматься сексом, единого ответа нет. Дело в том, что частота интимных контактов зависит от половой конституции человека. Например, людям со слабой половой конституцией нормально заниматься сексом один раз в неделю.

Авторы Андрей Горяничев