Флирт и свидания в помощь: Сексолог раскрыла, как часто нужно заниматься сексом
Сексолог Чалая: Единой нормы по количесту для всех не существует
Частота сексуальных контактов зависит от половой конституции человека. Единой нормы для всех не существует, заявила порталу "Страсти" сексолог и семейный психолог Анастасия Чалая.
"Людям со слабой половой конституцией нормально заниматься сексом один раз в неделю, со средней — два-три, с сильной — почти каждый день. <...> И в паре важно находить взаимопонимание в этом вопросе: одних устраивает один раз в неделю — и все счастливы, а для других [необходимо] два-три раза в неделю. Если у партнёров разные потребности в сексе, важно об этом говорить и решать этот вопрос, чтобы это приносило удовольствие обоим", — объяснила специалист.
Чтобы вернуть былую страсть, она посоветовала вспомнить период знакомства: вновь устраивать свидания в интересных местах, флиртовать и привносить романтику в отношения. Добавит огня и реализация потаённых фантазий, если осмелиться поделиться ими с партнёром. По словам сексолога, фантазии заряжают и возбуждают, ведь где мысли — там и секс.
А ранее Лай писал, как определить конституцию по длине ноги и что делать при половой несовместимости с партнёром. В частности, специалист рекомендовала оральные ласки и секс-игрушки.
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