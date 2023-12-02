Флирт и свидания в помощь: Сексолог раскрыла, как часто нужно заниматься сексом

"Людям со слабой половой конституцией нормально заниматься сексом один раз в неделю, со средней — два-три, с сильной — почти каждый день. <...> И в паре важно находить взаимопонимание в этом вопросе: одних устраивает один раз в неделю — и все счастливы, а для других [необходимо] два-три раза в неделю. Если у партнёров разные потребности в сексе, важно об этом говорить и решать этот вопрос, чтобы это приносило удовольствие обоим", — объяснила специалист.