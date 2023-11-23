Россиянкам рассказали, как сэкономить на шопинге с помощью секса

Сексуально неудовлетворённые женщины могут заглушать внутреннюю тревогу через совершение ненужных покупок. Впрочем, шопоголизм не способен надолго погасить напряжённость, в отличие от интимной близости. Об этом заявил врач-психотерапевт Алексей Вилков.

Специалист подчеркнул, что расслабление во время траты денег на новую одежду приносят два гормона — дофамин и эндорфин. Эти же вещества выделяются и во время секса. Однако в случае с шопингом положительные эмоции длятся от нескольких минут до нескольких часов, тогда как регулярные половые отношения отличаются более длительным успокаивающим эффектом, пояснил эксперт.

"Сексуально удовлетворённая женщина испытывает большую степень удовлетворения, и оно длится долгое время: у неё хорошее настроение, спокойствие, отсутствует напряжение, нет тревоги", — поделился Вилков с РИАМО.

У интимной близости есть и ещё одно важное преимущество, которое позволит сохранить семейный бюджет. Если с сексуальной жизнью всё в порядке, женщина начинает трезво смотреть на свои "хотелки", отказываясь от ненужных покупок. Впрочем, этот сценарий работает не со всеми, отметил врач.

"Если женщина выбирает шопинг, а не секс, это может быть связано с её низким уровнем половой потребности, а это может быть вполне себе нормой. Ей вполне комфортно без секса, а вот шопинг поднимает настроение, снимает тревогу, приносит кратковременное ощущение счастья. Если же потребность в сексе средняя или высокая, шопинг обычно не будет такой заменой, а будет лишь вынужденной мерой", — поделился Вилков.