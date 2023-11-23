Сексолог назвала пять простых шагов, которые вернут в отношения былую страсть

Часто бывает так, что у пары после нескольких лет брака уходит страсть, а секс, лишённый прежних острых чувств и ярких эмоций, отходит на задний план. Согласно результатам опросов, пятая часть россиян, долгое время проживших в браке, занимаются любовью менее десяти раз в год. О том, как вернуть в отношения с партнёром былой огонь, рассказала сексолог Анастасия Елисеева.

В самом факте остывающих со временем отношений нет ничего удивительного. Однако эксперт считает, что среди множества бытовых причин выделяются пять самых частых:

1. Кризис в паре. Иногда семьям приходится переживать сложные времена, когда обоим партнёрам становится не до секса. Увы, но часто это начинает восприниматься как норма, и привычка обходиться без интима остаётся с парой, даже когда кризис проходит.

2. Напряжённость в отношениях. Если у партнёров накопилось недовольство после множества ссор и конфликтов, оно обязательно отвлечёт от любви и романтики. А в таких обстоятельствах об удовольствии от близости говорить не приходится.

3. Сложно начать. Иногда в отношениях нет серьёзных проблем, но вступить в близость всё равно не выходит. Один из партнёров или сразу оба боятся получить отказ, сделав первый шаг, или выглядеть в момент предложения непривлекательно.

4. Нет желания. Это одна из наиболее сложных причин и требует понимания того, к чему именно пропало желание: к сексу в том виде, в котором он у вас был до этого? Или к вашему партнёру?

5. Остаточный принцип. В семейной жизни на первом месте стоит бесконечная рутина домашних дел, которая оттесняет интим на задворки графика. Из-за этого на близость может просто не остаться сил, времени и желания.

"Однако именно сексуальные отношения укрепляют связь, повышают интерес друг к другу и доверие в паре. Поэтому регулярная интимная жизнь даже после десяти лет брака — это не нонсенс и не исключение из правил, а то, за что можно и нужно бороться", — объяснила сексолог в беседе с порталом "Страсти".

Елисеева считает, что есть способ вернуть в супружескую жизнь былую страсть и увидеть в глазах партнёра желание, как в старые добрые времена. Вот пять главных шагов:

1. Изучите себя. Вы отдыхаете и позволяете себе проводить время с удовольствием? Может быть, с сексом связаны какие-то нерешённые негативные вопросы? Какое место в вашей жизни занимает интим? Ответы на эти вопросы позволят выявить психологические блоки, которые мешают наслаждаться близостью.

2. Откровенно обсудите ваши желания с партнёром. Насколько регулярный секс устроил бы вас обоих? Какие у вас есть идеи для постельных утех? Тут важны не взаимные обвинения, а донесение своих чувств и достижение взаимопонимания со своей второй половинкой.

3. Перепроверьте приоритеты. Найдите больше времени для совместного провождения с партнёром, пусть даже иногда это будет идти в ущерб домашним делам.

4. Сделайте первый шаг. Проявите инициативу, предложите секс сами, вспомните, что всегда нравилось любимому вами человеку, и пригласите его на свидание или устройте ужин при свечах.

5. Поэкспериментируйте. Если проблемы с близостью вызваны однообразием, то здесь весьма полезны могут оказаться новые позы, любовные игры и секс-игрушки.