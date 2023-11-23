Сексолог назвала пять простых шагов, которые вернут в отношения былую страсть
Сексолог Елисеева: Эксперименты в постели вернут страсть в отношения
Часто бывает так, что у пары после нескольких лет брака уходит страсть, а секс, лишённый прежних острых чувств и ярких эмоций, отходит на задний план. Согласно результатам опросов, пятая часть россиян, долгое время проживших в браке, занимаются любовью менее десяти раз в год. О том, как вернуть в отношения с партнёром былой огонь, рассказала сексолог Анастасия Елисеева.
В самом факте остывающих со временем отношений нет ничего удивительного. Однако эксперт считает, что среди множества бытовых причин выделяются пять самых частых:
1. Кризис в паре. Иногда семьям приходится переживать сложные времена, когда обоим партнёрам становится не до секса. Увы, но часто это начинает восприниматься как норма, и привычка обходиться без интима остаётся с парой, даже когда кризис проходит.
2. Напряжённость в отношениях. Если у партнёров накопилось недовольство после множества ссор и конфликтов, оно обязательно отвлечёт от любви и романтики. А в таких обстоятельствах об удовольствии от близости говорить не приходится.
3. Сложно начать. Иногда в отношениях нет серьёзных проблем, но вступить в близость всё равно не выходит. Один из партнёров или сразу оба боятся получить отказ, сделав первый шаг, или выглядеть в момент предложения непривлекательно.
4. Нет желания. Это одна из наиболее сложных причин и требует понимания того, к чему именно пропало желание: к сексу в том виде, в котором он у вас был до этого? Или к вашему партнёру?
5. Остаточный принцип. В семейной жизни на первом месте стоит бесконечная рутина домашних дел, которая оттесняет интим на задворки графика. Из-за этого на близость может просто не остаться сил, времени и желания.
"Однако именно сексуальные отношения укрепляют связь, повышают интерес друг к другу и доверие в паре. Поэтому регулярная интимная жизнь даже после десяти лет брака — это не нонсенс и не исключение из правил, а то, за что можно и нужно бороться", — объяснила сексолог в беседе с порталом "Страсти".
Елисеева считает, что есть способ вернуть в супружескую жизнь былую страсть и увидеть в глазах партнёра желание, как в старые добрые времена. Вот пять главных шагов:
1. Изучите себя. Вы отдыхаете и позволяете себе проводить время с удовольствием? Может быть, с сексом связаны какие-то нерешённые негативные вопросы? Какое место в вашей жизни занимает интим? Ответы на эти вопросы позволят выявить психологические блоки, которые мешают наслаждаться близостью.
2. Откровенно обсудите ваши желания с партнёром. Насколько регулярный секс устроил бы вас обоих? Какие у вас есть идеи для постельных утех? Тут важны не взаимные обвинения, а донесение своих чувств и достижение взаимопонимания со своей второй половинкой.
3. Перепроверьте приоритеты. Найдите больше времени для совместного провождения с партнёром, пусть даже иногда это будет идти в ущерб домашним делам.
4. Сделайте первый шаг. Проявите инициативу, предложите секс сами, вспомните, что всегда нравилось любимому вами человеку, и пригласите его на свидание или устройте ужин при свечах.
5. Поэкспериментируйте. Если проблемы с близостью вызваны однообразием, то здесь весьма полезны могут оказаться новые позы, любовные игры и секс-игрушки.
"Конечно, не стоит превращать регулярный секс в челлендж и гнаться за его количеством "для галочки". Намного важнее выработать комфортную для вас периодичность и стараться её придерживаться. А главное — не забывайте почаще говорить о своих чувствах и спрашивать партнёра, потому что только так можно обнаружить проблему и найти варианты решения", — резюмировала Елисеева.
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Ранее секс-коуч предупредила о том, что удушение во время секса может быть опасным, поэтому нельзя использовать его без согласия партнёра. Она объяснила, что во время такого приёма партнёр может запросто не рассчитать силы, из-за чего в результате асфиксии может наступить смерть. К слову, Лайф недавно рассказывал о подобном случае, и, хотя там всё происходило по взаимному согласию, некоторые детали удивляют.
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