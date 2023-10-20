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20 октября, 16:36

Эротическое удушение оказалось смертельным для 83-летней жительницы Иванова

Суд Иванова вынес приговор мужчине, задушившему 83-летнюю подругу во время секса

Суд Иванова приговорил к исправительным работам 57-летнего местного жителя, который придушил свою 83-летнюю подругу во время занятия сексом. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

"Советский районный суд города Иваново вынес приговор в отношении 57-летнего жителя областного центра, признанного виновным в причинении смерти по неосторожности", говорится в публикации.

Суд установил, что весной после посиделок с алкоголем пара вступила в половую связь и мужчина совершил эротическое удушение использовав лоскут ткани. Из-за этого женщина лишилась доступа к кислороду, что привело к её смерти.

Суд признал вину мужчины. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком один год и шесть месяцев с удержанием 10% дохода в пользу государства. Пока приговор не вступил в силу.

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А 10 октября стало известно, что в Уфе обидчивый брат задушил младшую сестру, потому что его не взяли на море в Дубай. Тело девочки со следами удушья нашли утром в багажнике машины их матери.

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Getty Images / Stone

Юрий Лысенко
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