"Услышал хруст": Эксперименты с позами во время секса едва не лишили пениса жителя Омска

В Омске молодой человек во время секса сломал половой член. Инцидент произошёл, когда он решил поэкспериментировать с позами вместе со своей девушкой. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава. Уточняется, что пара была слегка подвыпившей.

В Омске молодой человек сломал половой член во время секса. Фото © Telegram / SHOT

Уточняется, что пара решила разнообразить половую жизнь. В какой-то момент во время секса молодой человек услышал хруст. Через некоторое время его половой орган опух и посинел. Приехавшие медики госпитализировали пострадавшего. В итоге врачи выявили у молодого человека разрыв белочной оболочки и перелом полового члена. Ему сделали операцию, а спустя неделю выписали из больницы. Медики запретили ему заниматься сексом как минимум месяц.