Секс-коуч предостерегла от опасной игры в постели
Сексолог Сандерс: Удушение во время секса должно быть только с согласия партнёра
Удушение во время секса может быть опасным, поэтому нельзя использовать этот приём без согласия партнёра. Об этом предупредила секс-коуч Дейдре Сандерс.
За советом к специалисту обратилась молодая женщина, которая разочаровалась в поиске второй половинки. Она призналась, что ухажёры постоянно исчезали без объяснения причины, манипулировали и задавали неуместные вопросы о групповом сексе и фетишах. При этом последний вообще начал душить её во время секса, заявив, что всем девушкам, мол, нравится такое. Сандерс в ответ на обращение указала, что во время такого приёма партнёр может запросто не рассчитать силы, из-за чего в результате асфиксии может наступить смерть.
"Если мужчина не понимает, что в таких вопросах нужно согласие партнёрши, то о нём не стоит даже говорить", — приводит журнал The Sun слова сексолога.
Вместе с тем специалист посоветовала девушке удалить приложение для знакомств и на время прекратить поиски второй половинки. Как пояснила Сандерс, чаще всего на подобных ресурсах люди привыкают к большому количеству потенциальных половых партнёров и относятся к ним потребительски.
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