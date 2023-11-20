Секс-коуч предостерегла от опасной игры в постели

Удушение во время секса может быть опасным, поэтому нельзя использовать этот приём без согласия партнёра. Об этом предупредила секс-коуч Дейдре Сандерс.

За советом к специалисту обратилась молодая женщина, которая разочаровалась в поиске второй половинки. Она призналась, что ухажёры постоянно исчезали без объяснения причины, манипулировали и задавали неуместные вопросы о групповом сексе и фетишах. При этом последний вообще начал душить её во время секса, заявив, что всем девушкам, мол, нравится такое. Сандерс в ответ на обращение указала, что во время такого приёма партнёр может запросто не рассчитать силы, из-за чего в результате асфиксии может наступить смерть.

"Если мужчина не понимает, что в таких вопросах нужно согласие партнёрши, то о нём не стоит даже говорить", — приводит журнал The Sun слова сексолога.

Вместе с тем специалист посоветовала девушке удалить приложение для знакомств и на время прекратить поиски второй половинки. Как пояснила Сандерс, чаще всего на подобных ресурсах люди привыкают к большому количеству потенциальных половых партнёров и относятся к ним потребительски.