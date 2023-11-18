3 вредных совета, которые превратят вашу интимную жизнь в кошмар

Когда дело касается интима, любую информацию нужно подвергать сомнению. Ведь на кону не только удовольствие или репутация, но порой и здоровье. И даже жизнь. А вот и примеры, когда советчики сослужили дурную службу.

1. "У мужчины есть сексуальные потребности, и долг женщины — удовлетворять их"

Кадр © "Шоугёлз". Режиссёр П. Верховен, сценарист Д. Эстерхаз / Kinopoisk.ru

Такой совет 36-летней Люси в пору её юности дала мама. Она добавила, что для полного счастья женщина должна ещё и хорошо готовить. "Целые поколения выросли с этими патриархальными установками", — сокрушается Люси.

Первые отношения девушка строила по маминой схеме. Люси ставила интересы партнёра выше своих, а он пользовался ситуацией. В итоге она воспитала в себе ложное чувство вины. Хотя прошло уже десять лет, теперь ей плохо каждый раз, когда она отказывает парням в близости.

"У вас всегда есть право на "нет" даже во время секса", — делится выводами Люси. Она советует девушкам всегда сверяться со своими желаниями: совпадают ли они с тем, чего хочет партнёр. Если под него нужно подстраиваться, то отношения пора "чинить" или заканчивать.

2. "Подумайте о бабушке, чтобы не кончить раньше времени"

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Тиму 28 лет, а когда ему дали этот совет, было 16. "Я воспользовался этим лайфхаком. У меня не было интимного опыта, и любая глупость казалась ещё одним шагом к сексуальному олимпу", — делится он. В итоге не кончил никто: Тиму было не по себе, а партнёрше просто не понравилось.

Совет дал школьный приятель. Он первым из сверстников потерял девственность, поэтому к нему часто обращались за напутствиями. Тим слышал такое и после школы, но бабушку больше не представлял. Вместо этого он думал о работе, делах и проблемах. Иногда это помогало продержаться дольше, а иногда — снижало возбуждение до нуля.

"В юности целью всегда был оргазм. Причём партнёрша должна была кончить раньше тебя, а в идеале — одновременно. Сейчас я просто получаю удовольствие от процесса, не зацикливаясь на финале. Если он получится бурным — что ж, это просто вишенка на торте", — говорит Тим.

По его словам, если бы он мог вернуться в прошлое, то дал бы себе такие советы: быть в моменте, не думать об ожиданиях партнёрши, не пытаться никого впечатлить. Главное — хорошо провести время вместе, подытоживает Тим.

3. "Перед сексом нужно принять обжигающий душ"

Кадр © "Кошмар на улице Вязов". Режиссёр и сценарист У. Крэйвен / Kinopoisk.ru

28-летнему Грегори однажды посоветовали помыть половые органы очень горячей водой. В результате он ошпарился: интимные зоны оказались весьма чувствительны к температуре.