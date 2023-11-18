3 главные причины, почему нам так нравится смотреть шоу про перевоспитание типа "Пацанок"

Программы вроде "Пацанок", где девушки напоказ ведут себя вызывающе, а их антиобщественное поведение шокирует, притягивают взгляды миллионов телезрителей уже несколько сезонов. Зрители, не отрываясь, смотрят, как героини попадают на перевоспитание и сталкиваются с разными трудностями и испытаниями.

"Зависать" на таких шоу заставляет желание социального сравнения, которое бывает восходящее и нисходящее. Вот только сравнивать себя с более успешными людьми зрителям не всегда нравится. Ведь это значит, что нужно делать какие-то усилия: ставить планы, достигать их, больше и упорнее работать.

Можно посмотреть ТВ-шоу, где девушки-пацанки, которых жизнь потрепала, совершенно не адаптированы к жизни, не умеют общаться и строить даже поверхностные отношения Станислав Самбурский Клинический психолог

Магия перевоспитательных шоу: почему люди на них подсаживаются?

Зритель сравнивает себя с теми, кто живёт хуже, потому что хочет защитить своё эго: "Это не я бездельник, у меня всё в порядке. Вон там вообще ужас какой!" Такие шоу дают чувство удовлетворения и самоутверждения. Опасность сравнивать себя с теми, кому хуже, в том, что чаще всего дальше двигаться люди больше не хотят.

Вторая причина, по которой смотрят такие шоу, — это эмпатия. "Зрителям интересно понять мотивы и переживания героинь шоу, которые имеют свои историю и причины для антисоциального, вызывающего поведения", — объясняет Лайфу клинический психолог Клиники доктора Аникиной, автор дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский. Эксперт продолжает, говоря, что зрители примеряют на себя их ситуацию, чтобы почувствовать то, что они чувствуют.

Сопереживание буквально приклеивает к телевизору, причём неважно, сочувствует героиням зритель или осуждает их действия. Смотря такие шоу, возникает чувство социальной связи. И зритель чувствует себя более добрым и отзывчивым человеком Станислав Самбурский Клинический психолог

Почему зрителям так нравится смотреть шоу про перевоспитание: 3 причины, названные клиническим психологом. Фото © Shutterstock