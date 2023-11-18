Регион

Уведомления отключены

18 ноября, 10:00

3 главные причины, почему нам так нравится смотреть шоу про перевоспитание типа "Пацанок"

Почему людям нравятся программы, где происходит магия перевоспитания из дурнушки в принцессу? Правда ли, что зрители сравнивают себя с героинями, приходя к выводу, что они лучше? Разбираемся вместе.

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=w1vIzhtbpGs&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%AF%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Пятница"</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Youtube / Телеканал "Пятница"

Программы вроде "Пацанок", где девушки напоказ ведут себя вызывающе, а их антиобщественное поведение шокирует, притягивают взгляды миллионов телезрителей уже несколько сезонов. Зрители, не отрываясь, смотрят, как героини попадают на перевоспитание и сталкиваются с разными трудностями и испытаниями.

"Зависать" на таких шоу заставляет желание социального сравнения, которое бывает восходящее и нисходящее. Вот только сравнивать себя с более успешными людьми зрителям не всегда нравится. Ведь это значит, что нужно делать какие-то усилия: ставить планы, достигать их, больше и упорнее работать.

Можно посмотреть ТВ-шоу, где девушки-пацанки, которых жизнь потрепала, совершенно не адаптированы к жизни, не умеют общаться и строить даже поверхностные отношения

Станислав Самбурский

Клинический психолог

<p>Можно посмотреть ТВ-шоу, где девушки-пацанки, которых жизнь потрепала, совершенно не адаптированы к жизни, не умеют общаться и строить даже поверхностные отношения</p>
<p>Можно посмотреть ТВ-шоу, где девушки-пацанки, которых жизнь потрепала, совершенно не адаптированы к жизни, не умеют общаться и строить даже поверхностные отношения</p>
Магия перевоспитательных шоу: почему люди на них подсаживаются?

Магия перевоспитательных шоу: почему люди на них подсаживаются?

Зритель сравнивает себя с теми, кто живёт хуже, потому что хочет защитить своё эго: "Это не я бездельник, у меня всё в порядке. Вон там вообще ужас какой!" Такие шоу дают чувство удовлетворения и самоутверждения. Опасность сравнивать себя с теми, кому хуже, в том, что чаще всего дальше двигаться люди больше не хотят.

Вторая причина, по которой смотрят такие шоу, — это эмпатия. "Зрителям интересно понять мотивы и переживания героинь шоу, которые имеют свои историю и причины для антисоциального, вызывающего поведения", объясняет Лайфу клинический психолог Клиники доктора Аникиной, автор дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский. Эксперт продолжает, говоря, что зрители примеряют на себя их ситуацию, чтобы почувствовать то, что они чувствуют.

Сопереживание буквально приклеивает к телевизору, причём неважно, сочувствует героиням зритель или осуждает их действия. Смотря такие шоу, возникает чувство социальной связи. И зритель чувствует себя более добрым и отзывчивым человеком

Станислав Самбурский

Клинический психолог

<p>Сопереживание буквально приклеивает к телевизору, причём неважно, сочувствует героиням зритель или осуждает их действия. Смотря такие шоу, возникает чувство социальной связи. И зритель чувствует себя более добрым и отзывчивым человеком</p>
<p>Сопереживание буквально приклеивает к телевизору, причём неважно, сочувствует героиням зритель или осуждает их действия. Смотря такие шоу, возникает чувство социальной связи. И зритель чувствует себя более добрым и отзывчивым человеком</p>
Почему зрителям так нравится смотреть шоу про перевоспитание: 3 причины, названные клиническим психологом. Фото © Shutterstock

Почему зрителям так нравится смотреть шоу про перевоспитание: 3 причины, названные клиническим психологом. Фото © Shutterstock

Третья причина, почему нам нравится смотреть такие шоу, — банальное развлечение. Каждая серия содержит множество захватывающих и драматичных сцен. Сюжетные повороты возбуждают эмоции и приводят к выбросу адреналина, особенно когда героини шоу вступают в конфликты. Чувство захватывающего приключения и эскапизм от просмотра шоу, как говорит эксперт, и подталкивают думать, что зритель наслаждается жизнью.

Мистические шоу: Найдена причина, почему людям нравятся программы вроде "Битвы экстрасенсов"

Мистические шоу: Найдена причина, почему людям нравятся программы вроде "Битвы экстрасенсов"

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • Комментарии Лайфу
  • Отношения / Психология
  • Лучшее из Интернета
  • ТВ-передачи и ТВ-шоу
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров