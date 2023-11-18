Дала леща: Огромная рыба отхлестала лицо подвешенной Анны Седоковой

Анна Седокова получила по лицу от здоровенной рыбы во время прохождения испытания в телешоу "Последний герой" на телеканале ТВ-3. На эксклюзивном видео Лайфа — момент, когда обитатель глубин хлещет хвостом по щекам подвешенной на кране певицы.

Анна Седокова получила по лицу от рыбы в новом выпуске "Последнего героя". Видео © LIFE

Закричав, Седокова отпустила рыбу, и та упала в воду. Чем закончилось испытание, пока не известно.