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18 ноября, 08:31

Дала леща: Огромная рыба отхлестала лицо подвешенной Анны Седоковой

Анна Седокова получила по лицу от рыбы в новом выпуске "Последнего героя"

Анна Седокова получила по лицу от здоровенной рыбы во время прохождения испытания в телешоу "Последний герой" на телеканале ТВ-3. На эксклюзивном видео Лайфа — момент, когда обитатель глубин хлещет хвостом по щекам подвешенной на кране певицы.

Анна Седокова получила по лицу от рыбы в новом выпуске "Последнего героя". Видео © LIFE

Закричав, Седокова отпустила рыбу, и та упала в воду. Чем закончилось испытание, пока не известно.

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Ранее Лайф показывал, как сегодня выглядит место, где с 2004 по 2014 год снимали телешоу "Дом-2". Судя по опубликованным СМИ фото, локация пустынна и полузаброшена.

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LIFE

Матвей Константинов
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