Поклонникам "Дома-2" показали, как выглядит "лобное место" первых выпусков передачи
Msk1.ru: На "лобном месте" первых выпусков "Дома-2" сейчас лес
Участок, где снимали первые выпуски "Дома-2". Обложка © Wikimapia / AlexanderAI
В подмосковной Истре выставлен на продажу участок в 1200 соток, на котором проводились съёмки "Дома-2" с 2004 по 2014 год. Портал Msk1.ru побывал на месте первой локации шоу и показал, как она выглядит сейчас.
В период съёмок в деревне Лобаново, согласно Всероссийской переписи населения, проживало всего 153 человека. Сейчас участок предлагается под строительство пансионата или банного комплекса.
Заросли в месте, где снимали первые выпуски "Дома-2". Фото © Msk1.ru
Место, где раньше располагался целый городок, выглядит заброшенно. Впечатление усиливает железная проволока на заборе.
Участок наполовину состоит из леса. Места прежней славы поросли травой.
Раньше поблизости от места съёмок телешоу располагалась компания "ТНТ Продакшн". Все давно оттуда съехали, видно всё тот же забор с камерой видеонаблюдения.
Вы помните этот мостик? По нему уходили выбывшие участники проекта.
Напомним, реалити-шоу "Дом-2" вышло в эфир ТНТ 11 мая 2004 года, оно было продолжением проекта "Дом", где пары со всей России вместе строили здание, а победители забирали готовое жилище себе. Вторая версия отличалась по формату: участниками были одинокие ребята, которые строили не только дом, но и отношения друг с другом. Каждую неделю кого-то из них исключали, а на его место в проект приходил новый герой или героиня. Спустя годы программа утратила популярность, и ТНТ её закрыл, но проект выкупил телеканал "Ю", и теперь шоу выходит там. Лайф рассказывал, как "Дом-2" за 18 лет в эфире из топового реалити превратился в забытое зрителями шоу.