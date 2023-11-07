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7 ноября, 00:29

Поклонникам "Дома-2" показали, как выглядит "лобное место" первых выпусков передачи

Msk1.ru: На "лобном месте" первых выпусков "Дома-2" сейчас лес

<p>Участок, где снимали первые выпуски "Дома-2". Обложка © Wikimapia / AlexanderAI</p>

Участок, где снимали первые выпуски "Дома-2". Обложка © Wikimapia / AlexanderAI

В подмосковной Истре выставлен на продажу участок в 1200 соток, на котором проводились съёмки "Дома-2" с 2004 по 2014 год. Портал Msk1.ru побывал на месте первой локации шоу и показал, как она выглядит сейчас.

Место, где снимали первые выпуски "Дома-2". Фото © Msk1.ru

Место, где снимали первые выпуски "Дома-2". Фото © Msk1.ru

В период съёмок в деревне Лобаново, согласно Всероссийской переписи населения, проживало всего 153 человека. Сейчас участок предлагается под строительство пансионата или банного комплекса.

Заросли в месте, где снимали первые выпуски "Дома-2". Фото © Msk1.ru

Заросли в месте, где снимали первые выпуски "Дома-2". Фото © Msk1.ru

Место, где раньше располагался целый городок, выглядит заброшенно. Впечатление усиливает железная проволока на заборе.

Место, где снимали первые выпуски "Дома-2". Фото © Msk1.ru

Место, где снимали первые выпуски "Дома-2". Фото © Msk1.ru

Участок наполовину состоит из леса. Места прежней славы поросли травой.

Место, где снимали первые выпуски "Дома-2". Фото © Msk1.ru

Место, где снимали первые выпуски "Дома-2". Фото © Msk1.ru

Раньше поблизости от места съёмок телешоу располагалась компания "ТНТ Продакшн". Все давно оттуда съехали, видно всё тот же забор с камерой видеонаблюдения.

Место, где снимали первые выпуски "Дома-2". Фото © Msk1.ru

Место, где снимали первые выпуски "Дома-2". Фото © Msk1.ru

Вы помните этот мостик? По нему уходили выбывшие участники проекта.

Кем были и кем стали участницы "Дома-2", выворачивавшие грязное бельё на обозрение всей страны

Кем были и кем стали участницы "Дома-2", выворачивавшие грязное бельё на обозрение всей страны

Напомним, реалити-шоу "Дом-2" вышло в эфир ТНТ 11 мая 2004 года, оно было продолжением проекта "Дом", где пары со всей России вместе строили здание, а победители забирали готовое жилище себе. Вторая версия отличалась по формату: участниками были одинокие ребята, которые строили не только дом, но и отношения друг с другом. Каждую неделю кого-то из них исключали, а на его место в проект приходил новый герой или героиня. Спустя годы программа утратила популярность, и ТНТ её закрыл, но проект выкупил телеканал "Ю", и теперь шоу выходит там. Лайф рассказывал, как "Дом-2" за 18 лет в эфире из топового реалити превратился в забытое зрителями шоу.

Лариса Сафронова
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