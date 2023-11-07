Поклонникам "Дома-2" показали, как выглядит "лобное место" первых выпусков передачи

В подмосковной Истре выставлен на продажу участок в 1200 соток, на котором проводились съёмки "Дома-2" с 2004 по 2014 год. Портал Msk1.ru побывал на месте первой локации шоу и показал , как она выглядит сейчас.

Напомним, реалити-шоу "Дом-2" вышло в эфир ТНТ 11 мая 2004 года, оно было продолжением проекта "Дом", где пары со всей России вместе строили здание, а победители забирали готовое жилище себе. Вторая версия отличалась по формату: участниками были одинокие ребята, которые строили не только дом, но и отношения друг с другом. Каждую неделю кого-то из них исключали, а на его место в проект приходил новый герой или героиня. Спустя годы программа утратила популярность, и ТНТ её закрыл, но проект выкупил телеканал "Ю", и теперь шоу выходит там. Лайф рассказывал, как "Дом-2" за 18 лет в эфире из топового реалити превратился в забытое зрителями шоу.