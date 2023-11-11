5 главных мифов о материнстве, в которые продолжают верить только самые наивные

Мифы о безоблачной жизни молодой мамы распространяют все кому не лень: от собственных родителей до знаменитостей. Часто они скрывают, что вместе со счастьем приходят апатия, чувство безысходности и смертельная усталость. Вот главные заблуждения, от которых нужно защищаться, чтобы сохранить рассудок.

1. Рождение ребёнка — самый волшебный момент в вашей жизни

С первых схваток до начала самих родов может пройти 12 часов. Фото © Flickr / george ruiz

Как бы не так. Если вы когда-нибудь слышали про "максимум по шкале боли", скорее всего, это относилось к ощущениям женщины во время родов.

"Никто не сможет передать вам словами, что значит родить ребёнка. В фильмах показывают чушь. Да, я почувствовала внезапное облегчение от схлынувшей боли, но при этом была просто в шоке от того, что со мной произошло. Я чувствовала себя раненой и напуганной. А порадовалась я только тому, что с ребёнком всё в порядке", — SmuttyFang.

Роды — это ещё не всё. Чтобы они случились, ребёнка нужно выносить, а это задачка не из лёгких даже для подготовленного природой женского организма. Ну а после родов начинается самое интересное.

"Раньше я много тусовалась и занималась контактными видами спорта, но беременность — это худшее, что происходило с моим организмом. Роды шли три с половиной дня, а потом я на своей шкуре испытала послеродовую депрессию", — MeinScheduinFroilinе.

2. Вы полюбите своего ребёнка сразу же, как он родится

Многих матерей после родов настигают депрессия и чувство вины. Фото © Shutterstock

Для многих мам становится сюрпризом их "бесчувственность" — как бы они ни старались, испытать любовь к новорождённому получается не у всех и не сразу. Причина очевидна: организм настолько измождён, что ему просто нужно время на восстановление. Но некоторые женщины впадают из-за этого в депрессию, ведь их все уверяли, что будет иначе.

"Это было странное ощущение. Прошла пара дней, прежде чем я смирилась с тем, что это извивающееся и кричащее существо вышло из меня. Потребовалось время, чтобы полюбить его, и это нормально", — not_doing_that.

Если зациклиться на этой проблеме, можно испортить не только свою жизнь, но и отношения с близкими. Единственный выход — набраться терпения.

"Сначала дети только забирают у тебя всю энергию и не дают ничего взамен. А матери испытывают чувство вины из-за того, что у них нет тёплых чувств к собственному малышу. Так было с моей женой. Но сейчас у неё очень сильная связь с сыном", — NameIdeas.

3. Бабушки и дедушки будут счастливы помочь вам с ребёнком

Не стоит питать иллюзий, что старшее поколение сдержит своё обещание помогать всегда. Фото © Shutterstock

Вы думаете так, потому что видите это повсюду. Но вы просто не замечаете примеров, когда такой поддержки нет.

"Не ждите, что у вас дома соберётся толпа желающих посидеть с ребёнком. Во-первых, бабушки и дедушки уже вырастили своих детей и не обязаны брать на себя эту ношу. Во-вторых, многие из них ещё работают, поэтому им просто некогда заниматься внуками. Будьте благодарны, если они согласятся провести время с вашими детьми хотя бы в выходные", — Quick-Cattle-7720.

4. Чем старше становится ребёнок, тем легче

Взрослые дети — всё равно дети. А вот проблемы у них порой действительно взрослые. Фото © Shutterstock

Да, становится легче менять ему подгузники и кормить, потому что он сам начинает ходить в туалет и есть. Но не забудьте про воспитание — самую сложную часть работы родителя.

"Воспитывать ребёнка сложнее, чем кажется. Ведь его очень легко испортить, например, потакая всем желаниям, чтобы сделать ему приятно или просто успокоить. А ещё может показаться, что ваш ребёнок самый лучший и всегда прав, поэтому в его ошибках так и тянет обвинить других людей", — qqvxii.

Взрослые дети — всё равно дети. А вот проблемы у них порой действительно взрослые.

"У меня трое детей: одному 20, второму 21, третьему — 24. И с ними ещё сложнее, чем с малышами. Спорт и путешествия отнимают кучу денег и времени: не стоит недооценивать это обстоятельство. Мой муж умер пять лет назад, и я ращу их в одиночку. Они моё самое большое счастье и самое большое обязательство на всю жизнь", — LegitimateStar7034.

5. С двумя детьми проще, чем с одним

Когда дети вырастут, никто вам не гарантирует, что они не поубивают друг друга. Фото © Shutterstock

Пары, у которых уже есть один ребёнок, слышат такое чуть ли не каждый день: заводите скорее второго — будет легче. И тут главное чётко ответить себе на вопрос: а зачем?

"Не вздумайте заводить второго ребёнка только для того, чтобы чем-то занять первого. Я знаю людей, которые так поступили, и они горько пожалели об этом", — Nikki-j.

Нужно быть готовыми к тому, что второй ребёнок усложнит не только ваш быт, но и отношения внутри семьи.

"Даже не надейтесь, что вы будете любить обоих детей одинаково сильно. У вас будет любимчик, и это неизбежно", — Late_Significance519.

А когда дети вырастут, никто вам не гарантирует, что они не поубивают друг друга.