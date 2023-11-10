"Неизбежно только одно": Эти 5 цитат Альбера Камю помогут по-другому начать относиться к смерти

Прийти к умиротворению и счастью можно, только приняв абсурдность своей жизни, считал французский писатель и философ Альбер Камю. Высказывания этого автора помогают пересмотреть свой взгляд на бессмысленность человеческого бытия и взглянуть в глаза неизбежности смерти.

1. О страхе смерти

Лучшие высказывания французского философа Альбера Камю, которые помогут всё переосмыслить. Фото © Getty Images / Keystone-France / Gamma-Rapho

"Человек не станет свободным, пока не преодолеет страха смерти. Но не с помощью самоубийства. Нельзя преодолеть, сдавшись. Суметь умереть, глядя смерти в глаза, без горечи", — цитата из книги "Чума. Записки бунтаря".

По мнению Альбера Камю, мы до той поры не можем считать себя свободными людьми, пока не взглянем в глаза самому страшному для человека явлению — смерти. Чтобы стать по-настоящему сильным, нужно без обиды и злости принять: ты смертен, иногда внезапно. Но катастрофы в этом нет, просто факт.

2. О неизбежности смерти

"Неизбежно только одно — смерть, всего остального можно избежать. Во временном пространстве, которое отделяет рождение от смерти, нет ничего предопределённого: всё можно изменить и можно даже прекратить войну и жить в мире, если желать этого как следует — очень сильно и долго", — цитата из книги "Миф о Сизифе".

Французский писатель и философ напоминает: всё ещё можно изменить, исправить, попросить прощения, пока наше сердце бьётся. Нет никакой предначертанной судьбы и прочей чепухи. Качество жизни зависит от усилий, которые мы приложили.

3. О рождении души

Эти цитаты великого Альбера Камю научат нас правильно жить и не бояться смерти. Фото © Getty Images / Keystone-France / Gamma-Rapho

"Если душа существует, неверно было бы думать, что она даётся нам уже сотворённой. Она творится на земле, в течение всей жизни. Сама жизнь — не что иное, как эти долгие и мучительные роды. Когда сотворение души, которым человек обязан себе и страданию, завершается, приходит смерть", — цитата из "Записной книжки".

Альбер Камю считает, что нет никаких врождённых свойств у души. Её наполненность формируют общество, родители, друзья, книги, которые мы читаем. Душа рождается в течение жизни, то есть декорации нашего существования — это родильное отделение размером с Землю. Появление её ограниченности — человеческое страдание в течение жизни.

4. О системе ценностей

"Вся система ценностей, принятая на Западе, противоречит истинным потребностям внутреннего мира личности и очень скоро приводит человека западной цивилизации к мысли об абсурдности своего существования и, как следствие, — к самоубийствам", — цитата из "Записной книжки".

Общество потребления настолько увлечено накопительством и овладением материальных благ, что напрочь забывает о том, что в душе дыра с каждым годом становится всё глубже. Дело в навязанных Западом ценностях, разрушающих внутренний мир человека и толкающих его на преждевременную кончину. Он разочаровывается в отсутствии смыслов, уверен Альбер Камю.

5. О воскрешении

Цитаты французского писателя Альбера Камю о жизни и смерти, которые помогут разобраться в себе. Фото © Getty Images / INA

"Всякая жизнь, посвящённая погоне за деньгами, — это смерть. Воскрешение — в бескорыстии", — цитата из книги "Чума. Записки бунтаря".