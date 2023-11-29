Сексолог раскрыла, как по длине ноги узнать уровень либидо
Эксперт Мурзалиева: Если не совпадают половые потребности, спасёт оральный секс
Многие пары иногда сталкиваются с проблемами в отношениях из-за потребностей в сексе. Как объяснила сексолог Алина Мурзалиева, всё дело в уровне половой конституции: кому-то требуется больше секса, а кому-то — меньше. В беседе с порталом "Страсти" она объяснила, как определить конституцию и что делать при половой несовместимости с партнёром.
По её словам, половая конституция бывает трёх видов: слабая, сильная и средняя. Определить её можно по длине ног. Дело в том, что, как правило, чем короче ноги, тем сильнее половая конституция. Именно по этому показателю можно и определить индекс конституции.
"Нужно встать ровно, найти в зоне передней стороны бедра косточку сбоку, которая немного выпирает, от неё до пола измерить длину ноги. Вам необходимо знать ваш рост. Когда вы сняли размеры, разделите рост на длину ноги, и вы получите результат. Если результат от 1,6 до 1,8 — это показатель слабой половой конституции. От 1,8 до 2 — средняя. Результаты выше 2,0 — высокая", — рассказала эксперт.
Если в паре не совпадают половые потребности, можно воспользоваться несколькими лайфхаками для поддержания интереса друг к другу на субъективно высоком уровне. Нужно высыпаться, вести здоровый и активный образ жизни, а также минимизировать уровень стресса. Также не мешает обратиться к соответствующему специалисту, который подскажет решение. Например, можно внедрять в секс альтернативные методы.
"Самый простой и распространённый пример — мануальный и оральный секс. Часто происходит и обратная ситуация: когда женщине секс нужен чаще, чем мужчине. Здесь также на помощь приходят оральный секс и секс-игрушки", — посоветовала Мурзалиева.
Ещё можно создать карту сексуальных желаний, эрогенных зон и важных моментов в сексе. Партнёры могут выписать места, где и какие ласки им больше нравятся, а также какие фантазии они хотят реализовать. Это даст конкретную инструкцию партнёрам, как удовлетворять желания друг друга.
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