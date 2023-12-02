Отношениям конец: Сексолог обозначила опасность секса на первом свидании

Интимная близость между мужчиной и женщиной на первом свидании может поставить крест на их будущих отношениях. Если пара заинтересована в крепком союзе, соитие лучше отложить на более поздний срок, посоветовала сексолог Анастасия Чалая.

Психолог напомнила, что в ходе дебютной встречи нужно познакомиться с человеком, узнать о его интересах и понять, подходит ли он вам. Зачастую мужчины сразу начинают испытывать сексуальный интерес, тогда как женщины ждут эмоциональной близости и "бабочек в животе". Если дать сильному полу быстро удовлетворить природную потребность, интерес в избраннице может пропасть.

"Стоит помнить, что по своей природе мужчины — охотники, и если добыча слишком легко достаётся, то у мужчины пропадает азарт и интерес. Но сильно затягивать с этим тоже не стоит", — поделилась сексолог с порталом "Страсти".

В этом вопросе Чалая посоветовала руководствоваться правилом пяти встреч. Оно гласит, что к интиму не стоит переходить раньше пяти свиданий. За них паре предстоит узнать друг друга лучше, избавиться от застенчивости и войти в доверие.

"Чем больше проходит свиданий, тем ценнее люди становятся друг другу, у мужчины сексуальный интерес переходит в чувства, а у женщин, наоборот, из чувств зарождается сексуальное желание к мужчине", — подытожила психолог.