Достаточно 14 минут: Врач рассказал, какой секс приносит женщине оргазм

Регулярный секс не только доставляет половым партнёрам удовольствие, награждая их эмоциональной разрядкой, но и положительно сказывается на здоровье. Однако для извлечения из интимной близости психической и физической пользы важно знать идеальную частоту и длительность занятий любовью.

По словам врача-сексолога Андрея Булаха, о гармонии в отношениях пары говорит возникновение оргазма во время близости. Особенно это актуально для женщин, которым важно растянуть процесс соития для достижения пиковых ощущений. При этом главным фактором в определении оптимальной продолжительности секса является опыт мужчины и женщины.

"Иногда партнёрам хочется спонтанного секса. Это тоже нормально. С физиологической точки зрения мужчине требуется от 1,5 до 3,5 минуты для эякуляции. Женщине для достижения оргазма нужно до 14 минут", — рассказал Булах в интервью РИАМО.

Помимо длительности сексуальных контактов важно обращать внимание и на их частоту. Если близость происходит редко, велик риск возникновения заболеваний как физического, так и психического плана, поделилась с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" врач общей практики Мария Беляева.

"Исследования гласят, что для нормального самочувствия достаточно заниматься сексом 54 раза в год, то есть раз в неделю", — рассказала медик.