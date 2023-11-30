Больше трети россиян забыли, когда последний раз занимались сексом

В Международный день секса россияне рассказали, насколько часто они им занимаются. Всего в опросе kp.ru участвовало 6,9 тысячи респондентов. Выяснилось, что для некоторых секс — ежедневная рутина, однако больше трети сделали нестандартное заявление.

Опрос показал, что 33% уже не помнят, когда в последний раз у них был секс. 6% населения занимаются им примерно раз в год. У 24% россиян интим случается пару раз в месяц, а у 26% — несколько раз в неделю. Ещё 4% рассказали, что сексом занимаются каждый день и не по одному разу.

А 7% респондентов отметили, что секс — мир неизведанный, потому что на их памяти его ни разу не было.