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30 ноября, 17:31

Больше трети россиян забыли, когда последний раз занимались сексом

Опрос: Четверть россиян имеют интимную близость несколько раз в неделю

В Международный день секса россияне рассказали, насколько часто они им занимаются. Всего в опросе kp.ru участвовало 6,9 тысячи респондентов. Выяснилось, что для некоторых секс — ежедневная рутина, однако больше трети сделали нестандартное заявление.

Опрос показал, что 33% уже не помнят, когда в последний раз у них был секс. 6% населения занимаются им примерно раз в год. У 24% россиян интим случается пару раз в месяц, а у 26% — несколько раз в неделю. Ещё 4% рассказали, что сексом занимаются каждый день и не по одному разу.

А 7% респондентов отметили, что секс — мир неизведанный, потому что на их памяти его ни разу не было.

Опрос показал, сколько россиян нуждаются в Министерстве счастья

Опрос показал, сколько россиян нуждаются в Министерстве счастья

Ранее Лайф рассказывал, что большая часть россиян (77%) в возрасте от 18 до 45 лет считают секс важной составляющей своей жизни, а более половины хотели бы заниматься им чаще.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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