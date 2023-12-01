Психолог раскрыла истинных убийц любви и секса после слов Диброва о "засаленных халатах"

По её мнению, мужчины куда чаще уходят оттуда, где не могут реализовать свои потребности. А потребности мужчин — вещь индивидуальная, поэтому и оценивать проблемы в отношениях пары нужно комплексно, ведь на них влияет не только то, насколько грязен халат, но и весь семейный уклад в целом. Бывает и так, что приоритеты кавалера не сводятся к внешнему виду и он куда больше заинтересован во внутреннем мире своей избранницы, или в том, как она строит своё общение с ним, какова в постели или как готовит, и попросту не обращает внимание на то, как она одевается.