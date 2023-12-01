Психолог раскрыла истинных убийц любви и секса после слов Диброва о "засаленных халатах"
Психолог Аверина: Любовь убивают не засаленные халаты, а неправильные отношения
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Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что мужчины непременно уходят от жён, которые постоянно носят "засаленные халаты". О том, может ли домашняя одежда и неухоженный внешний вид убить любовь, или же это делает быт и долгие годы, проведённые вместе, объяснила практикующий семейный психолог Светлана Аверина.
"Это мнение несколько утрированное. Внешний вид женщины, конечно, играет важную роль. Но психологическая практика показывает, что есть пары, в которых женщина не слишком следит за своим домашним образом, но мужчина при этом счастлив и никуда не хочет уходить", — объяснила специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".
По её мнению, мужчины куда чаще уходят оттуда, где не могут реализовать свои потребности. А потребности мужчин — вещь индивидуальная, поэтому и оценивать проблемы в отношениях пары нужно комплексно, ведь на них влияет не только то, насколько грязен халат, но и весь семейный уклад в целом. Бывает и так, что приоритеты кавалера не сводятся к внешнему виду и он куда больше заинтересован во внутреннем мире своей избранницы, или в том, как она строит своё общение с ним, какова в постели или как готовит, и попросту не обращает внимание на то, как она одевается.
Иначе говоря, считает психолог, любовь убивают не халаты и даже не время. Её губит неправильное взаимодействие между партнёрами.
"Неправильно построенный быт является частью этого взаимодействия, забирая энергию из других сфер жизни пары, в том числе из сексуальной. Такой быт может буквально изжить секс из отношений", — подытожила Аверина.
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