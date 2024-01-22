"Почему меня никто не любит": 5 признаков, что вы токсичный человек

Токсичные люди — это личности, причиняющие эмоциональную боль, разрушающие самооценку и самоценность, заставляющие сомневаться в себе или испытывать чувство вины и стыда. После общения с токсичными людьми остаётся чувство подавленности.

Люди достаточно быстро вычисляют "токсиков" в своём окружении. Но как часто кто-либо обнаруживает это негативное качество в себе? Бывают случаи, когда мы сами так или иначе демонстрируем токсичное поведение, даже не осознавая этого. Проверьте себя на токсичность! Правда, если совпадут три пункта и более, придётся что-то в себе менять.

1. Вы знаете, как другим будет лучше

Как понять, что тот самый "токсик" не ваш друг или партнёр, а вы сами. Фото © Freepik

"Вы указываете другим, как им лучше поступить, во что одеваться и как лечиться. Кажется, что вы обладаете некими волшебными знаниями, которыми не обладают другие", — первое, что клинический психолог Олеся Иневская отмечает на тему токсичного поведения. Эксперт поясняет: когда вы так делаете, вы ставите себя выше других и коммуницируете с позиции сверху. Чтобы не нарушать границы другого человека, лучше не давать советов, о которых не просили. Чаще всего тот, кому вы хотите дать напутствие, уже давно разбирается со своей проблемой и перепробовал много разных способов, в том числе и ваш.

2. Вы незаметно изолируете партнёра от других

Из-за базовых чувств тревоги и одиночества вы стараетесь проводить как можно больше времени со своим другом и партнёром, подчёркивая, что только вы его по-настоящему любите и дорожите им. Олеся Иневская Клинический психолог

Также можете указывать на недостатки его друзей и знакомых, нелестно о них отзываться. Вероятно, передаёте нелестные слова друзей и знакомых, сказанные в порыве эмоций и ссоры, тем самым расстраивая вашего друга или вторую половинку. Это тоже один из признаков токсичности. Как и навязывание другу или партнёру мысли, что все окружающие, кроме вас, к нему недостаточно хорошо относятся или плохо на него влияют, недостойны называться друзьями.

3. Вы непоследовательны

Если вы замечаете за собой обесценивание других, попытки навязывать им свои советы или учить жизни, то "токсик" — это вы. Фото © Freepik / benzoix

Клинический психолог в разговоре с Лайфом приводит ещё один пример токсичного поведения: "Вы непоследовательны. Назначаете встречи, на которые не приходите, или отменяете планы в последний момент. Обещаете перезвонить — и не звоните. Обещаете приехать, но не приезжаете или, наоборот, "вламываетесь" без приглашения".

Как можно определить "токсика" в себе? Вы не выполняете обещанное и не придерживаетесь договорённостей. Например, все договорились не употреблять алкоголь на вечеринке. Вы приезжаете со спиртосодержащими напитками и начинаете всех уговаривать выпить по бокальчику, иначе какая это вечеринка.

4. Вы обесцениваете и оскорбляете других людей

Некоторые люди придерживаются тактики открытых оскорблений, но под маской "говорю правду в лицо". Как это определить в себе? Вам кажется хорошей идеей сказать человеку о его недостатках. "Но есть правило пяти секунд, — подчёркивает Олеся Иневская. — Если человек не может исправить свой недостаток за пять секунд, то не стоит ему об этом говорить". Вы можете сказать, что у человека отпечаталась помада на зубах, но не о том, что ему следует похудеть.

5. Вы не принимаете чувства других людей

Когда просят не шутить определённым образом и не говорить некоторые вещи, вам кажется, что друзья слишком чувствительны и могли бы воспринимать шутку как шутку. А на правду не обижаются. Олеся Иневская Клинический психолог

6. Вы вините косвенно или напрямую других в своих неудачах

6 признаков, что токсичным человеком оказались именно вы. Фото © Freepik / Drazen Zigic