Нельзя допускать во время ссоры с близкими даже в гневе: 5 непростительных действий

Когда люди ругаются, они могут испытывать желание ударить обидчика в ответ больнее, если тот нарочно или случайно задевает их больные места. Но даже в гневе не стоит забывать, что есть недопустимые вещи, которые нельзя совершать, даже будучи очень рассерженным на человека. Ведь от этого может серьёзно пострадать их психика.

1. Нельзя ставить в блок в разгар ссоры

В разгар конфликта ставить точку в виде отправления в чёрный список — плохая идея. Так вы только сильнее привяжетесь к ситуации. Фото © Shutterstock

В период расцвета соцсетей и гаджетов любимое для некоторых занятие — поставить во время ссоры своего партнёра в блок: "Всё, я на тебя обиделась, ты у меня в бане". И вот они начинают смотреть, кто у кого в блоке, кто кого разблокировал. И получается игра, которая никому, по сути, и не нужна. Особенно невыгодно это тому человеку, кто блокирует. Всё, что мы исключаем, ещё больше нас связывает.

"Поэтому, если хочется всё время думать о человеке, на которого рассержен, лучший способ это сделать — его заблокировать. И будете всё время о нём думать и помнить. Отправить человека в чёрный список равно психологически связаться с ним навсегда", — рассказывает Лайфу психолог Таня Василькова.

2. Нельзя отвергать и убегать

С человеком важно решать вопрос напрямую. Поэтому нельзя отвергать и убегать, особенно на эмоциях. Можно сделать паузу и сказать: "Слушай, что-то мы друг на друга разозлились, давай сейчас придём в себя и продолжим тему". Но как маленький ребёнок топать ножкой, хлопать дверью и убегать — это неконструктивно, не решает вопрос и может иметь далеко идущие последствия.

Например, женщина во время ссоры уехала от мужа к маме. Даже если она быстро успокоилась и вернулась, мужчина благодаря этому одному разу делает вывод на всю жизнь — он не может доверять супруге, она может убежать. Уход для мужчины — это предательство.

Поэтому можно обижаться друг на друга и сердиться, но находиться рядом. Продолжать, пусть даже молча, существовать на одной территории. А потом успокаиваться и переходить к решению вопроса. Таня Василькова Психолог

С детьми, по словам эксперта, нужно быть ещё более осторожными. Во время ссоры маме ни в коем случае нельзя убегать или говорить ребёнку: "Уходи отсюда, ты мне больше не дочка / не сын". "Ссоритесь — ссорьтесь, хотите высказать друг другу претензии — высказывайте. Но в этот момент продолжайте отношения", — подчёркивает психолог. Ведь когда мама отвергает ребёнка со словами: "Я тебя видеть не хочу", это превращается в опасную историю, потому что малыш или подросток теряет связь с родителем. Одного раза достаточно, чтобы потерять связь с мамой на всю жизнь.

3. Нельзя нарушать границы друг друга

Если во время ссоры нарушать личные границы человека, то можно усугубить конфликт. Фото © Shutterstock

Даже в момент ссоры не стоит нарушать границы друг друга. Например, когда человек начинает брать личные вещи, устраивать обыск в телефоне за спиной, прикасаться к его телу — толкаться или ударять.

"Это всё — нарушение границ друг друга. Обычно конфликт развивается по четырём чувствам. Начинается с раздражения, потом, если на этом этапе не был решён, переходит в злость. Далее в боль, а после, если тоже не было ничего решено, в жалость: меня обидели", — перечисляет Лайфу психолог Таня Василькова. И потом добавляет, что случай с нарушением границ запустит конфликт на новый уровень — и из раздражения человек перейдёт в злость и далее по списку.

4. Нельзя винить другого

Не стоит думать в момент раздражения, что во всём виноват только собеседник. Нам свойственно перекладывать на других то, что не хотим замечать в себе. Поэтому путь к разрешению конфликта — задать себе вопрос: "Какой мой вклад в то, что мы оказались в данной ситуации?" Таня Василькова Психолог

5. Нельзя мстить и отвечать тем же

Запретные действия во время ссоры: как можно сломать психику другому человеку. Фото © Shutterstock