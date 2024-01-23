Бумажки или сокровища? Редкие советские марки, которые сегодня стоят целое состояние
Мало кто знает, но ваши марки времён СССР могут оказаться настоящим сокровищем. Даже если вы не филателист, эта история заинтересует, ведь, возможно, эти бумажки завалялись где-то промеж страниц и помогут вам заработать!
Давайте представим, что старые почтовые марки могут быть не просто красивыми картинками, а настоящими сокровищами. Среди них особенно ценными являются советские, чья история удивительна, а ценность может поразить. Возможно, бабушки и дедушки сохранили такие марки, и теперь именно вы можете оказаться скрытым миллионером. Ведь эти небольшие квадратики бумаги с клеем и рисунком могут стоить целое состояние! И Лайф выяснил какие.
1. Первые марки Советской России 1918 года
Проект марки "Рука с мечом" Р.Г. Зариньша (1917). Фото © Wikipedia / Зариньш Рихард Германович
Начнём с самых первых. Это марки 1918 года с изображением руки с мечом, разрубающим цепи. Они были выпущены в честь Октябрьской революции и представляют собой настоящий кусочек истории. Марки не самые дорогие, но для коллекционеров очень ценны. Поэтому есть шанс сторговаться и озолотиться.
2. "Народное ополчение" 1941 года и "Токийский блок" 1964 года
Две уникальные марки — "Народное ополчение" и "Токийский блок". Первая стала редкостью из-за пожара, а вторая выделяется своим зелёным цветом. "Народное ополчение" оценивается в 15 тысяч рублей, а "Токийский блок" — в 18 тысяч.
3. Марка с портретом лётчика Леваневского
За сколько можно продать марку с портретом лётчика Леваневского. Фото © Wikipedia / A. Sdobnikov
Эта марка, выпущенная ограниченным тиражом в 11 тысяч штук, ценится в 60 тысяч рублей. Особенная надпись "Москва – Сан-Франциско через Северный полюс" делает её одной из самых дорогих советских марок.
4. "Картонка" — билет на филателистическую выставку 1932 года
Самые ценные марки Советского Союза — "Картонка". Фото © nostradamvs.livejournal.com
И вот самая удивительная — "Картонка". Технически это билет на выставку для коллекционеров марок в 1932 году. Их сделали всего 500 штук, и почти все пропали. Особенно ценны те, на которых написано "Лучшему ударнику Всероссийского Общества Филателистов". Сейчас такую марку оценивают в восемь миллионов рублей. Представляете?
Вот такие вот сокровища могут прятаться среди старых бумажек. Кто знает, может быть, у вас дома хранится часть этой истории, стоящая целое состояние? Это не только кусочек прошлого, но и возможность для заработка. Проверьте свои альбомы, ведь для филателистов каждая марка может рассказать свою уникальную историю.
Помимо марок, можно ещё покопаться в чулане, на чердаке на даче или на антресолях: вдруг вы найдёте старые игрушки времён СССР или фотоаппараты того времени. А всё это можно дорого продать коллекционерам.
ТАСС / Александр Овчинников