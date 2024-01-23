Бумажки или сокровища? Редкие советские марки, которые сегодня стоят целое состояние

Давайте представим, что старые почтовые марки могут быть не просто красивыми картинками, а настоящими сокровищами. Среди них особенно ценными являются советские, чья история удивительна, а ценность может поразить. Возможно, бабушки и дедушки сохранили такие марки, и теперь именно вы можете оказаться скрытым миллионером. Ведь эти небольшие квадратики бумаги с клеем и рисунком могут стоить целое состояние! И Лайф выяснил какие.

1. Первые марки Советской России 1918 года

Проект марки "Рука с мечом" Р.Г. Зариньша (1917). Фото © Wikipedia / Зариньш Рихард Германович

Начнём с самых первых. Это марки 1918 года с изображением руки с мечом, разрубающим цепи. Они были выпущены в честь Октябрьской революции и представляют собой настоящий кусочек истории. Марки не самые дорогие, но для коллекционеров очень ценны. Поэтому есть шанс сторговаться и озолотиться.

2. "Народное ополчение" 1941 года и "Токийский блок" 1964 года

Марки времён СССР, которые можно дорого продать. Фото © Wikipedia / Wikipedia

Две уникальные марки — "Народное ополчение" и "Токийский блок". Первая стала редкостью из-за пожара, а вторая выделяется своим зелёным цветом. "Народное ополчение" оценивается в 15 тысяч рублей, а "Токийский блок" — в 18 тысяч.

3. Марка с портретом лётчика Леваневского

За сколько можно продать марку с портретом лётчика Леваневского. Фото © Wikipedia / A. Sdobnikov

Эта марка, выпущенная ограниченным тиражом в 11 тысяч штук, ценится в 60 тысяч рублей. Особенная надпись "Москва – Сан-Франциско через Северный полюс" делает её одной из самых дорогих советских марок.

4. "Картонка" — билет на филателистическую выставку 1932 года

Самые ценные марки Советского Союза — "Картонка". Фото © nostradamvs.livejournal.com

И вот самая удивительная — "Картонка". Технически это билет на выставку для коллекционеров марок в 1932 году. Их сделали всего 500 штук, и почти все пропали. Особенно ценны те, на которых написано "Лучшему ударнику Всероссийского Общества Филателистов". Сейчас такую марку оценивают в восемь миллионов рублей. Представляете?

Вот такие вот сокровища могут прятаться среди старых бумажек. Кто знает, может быть, у вас дома хранится часть этой истории, стоящая целое состояние? Это не только кусочек прошлого, но и возможность для заработка. Проверьте свои альбомы, ведь для филателистов каждая марка может рассказать свою уникальную историю.