7 правил гигиены, которые вы постоянно нарушаете, портя себе имидж перед друзьями
Ваша репутация на кону. Откройте глаза на простые правила заботы о себе, которые вы тоже можете случайно игнорировать. Помните: дьявол в мелочах. И гигиена тоже!
О каких правилах гигиены забывает почти каждый? Обложка © Shutterstock
Следить за собой не просто желательно, это необходимо. Оставаясь чистым, вы поддерживаете здоровье. К тому же, гигиену можно назвать визитной карточкой, которая первым делом оказывается на виду перед друзьями и окружающими. Невнимание к элементарным правилам гигиены не только наносит вред вашему здоровью, но и портит имидж. Вот несколько простых, но часто игнорируемых правил, которые вы, возможно, нарушаете.
1. Глубокая чистка пирсинга и украшений
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Пирсинг — не просто модный аксессуар, но и рассадник бактерий, если их не чистить. Это касается всего: от серёжек в ушах до пирсинга в пупке. Необходимо не только регулярно мыть области, но и снимать украшения, тщательно их чистить. Отвратительный запах от немытого пирсинга может навредить вашей репутации.
2. Тщательная очистка личных гаджетов
Ваш смартфон, наушники и ключи соприкасаются со множеством поверхностей и собирают на себе бактерии. Регулярная дезинфекция этих предметов обеспечит не только личную гигиену, но и предотвратит распространение микробов.
3. Чистка пупка
Пупок — самых забытый участок тела, который тем не менее может накапливать грязь и микробы не хуже других. Да, нужно уделять отдельное внимание мытью этой впадинки, чтобы предотвратить неприятный запах и что похуже.
4. Пользоваться мылом и проточной водой
7 простых правил гигиены, которые вы должны знать. Фото © Shutterstock
Несмотря на удобство антисептиков, они не могут заменить тщательную "влажную" очистку рук. Мыло и проточная вода — лучший способ удаления видимых и невидимых загрязнений.
5. Регулярная замена зубных щёток
Зубные щётки со временем теряют свою эффективность и становятся рассадником микробов. А вид мохнатого монстра, который завёлся в стакане в ванной… Не хотелось бы, чтобы этот позор видели ваши гости, правда? Поэтому меняем щётки каждые 2–3 месяца.
6. Умеренное использование дезодоранта
Игнорируете эти правила гигиены? Ваша репутация на кону. Фото © Shutterstock
Конечно, никто не хочет пахнуть потом, но есть люди, которые явно перебарщивают с дезодорантом. Как говорится, "хотели как лучше, а получилось как всегда". Мало того что это в принципе вряд ли понравится кому-то из ваших окружающих, такое количество средства может привести к усилению запаха пота и раздражению кожи.
7. Последовательность мытья в душе
Оказывается, есть правила и тут! Помимо того что нужно мыть всё тело (да-да, ноги и ступни — тоже), важно придерживаться определённой последовательности: сначала мыть голову, и только потом — остальное тело. Такой подход поможет удалить остатки шампуня и кондиционера, предотвращая появление акне на коже.
Соблюдение этих простых правил гигиены не только улучшит ваше здоровье, но и повысит социальную привлекательность. Помните, работа над собственной чистотой — это забота о себе и уважение к окружающим.
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