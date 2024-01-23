Вы отстали от жизни, если есть такое дома: Антитренды в интерьере 2024 года
И пусть мода на что-либо в наших домах проходит и появляется не так быстро, как тренды с одеждой и обувью, но всё равно меняется. Лайф узнал, что в 2024 году считается антитрендами в интерьере, то есть что устарело.
Интерьеры не подвержены такому понятию, как "мимолётная мода", но учитывать актуальные и трендовые решения при создании уютного пространства очень важно. Существует несколько антитрендов в дизайне помещений на ближайший сезон. И Лайф готов вам о них подробнее рассказать.
1. Монохром
В новом сезоне 2024 года в интерьере поменялись тренды и монохром оказался за бортом моды. Фото © Shutterstock
Особой популярностью в последние годы пользовались нейтральные холодные оттенки, которые вносили в интерьер простоту и однородность. Но слишком однородная цветовая гамма быстро наскучивает, заставляет пространство быть тусклым и заурядным. Игра с яркими акцентами — новый тренд 2024 года, который делает интереснее привычный образ квартиры.
2. Фотообои
"Тот факт, что фотообои очень сложно органично вписать в интерьер, уже давно всем известен, поэтому эксперименты с ними уходят в прошлое. Если же хочется красок — акцентная стена и полотно с авангардным рисунком станут наилучшим решением", — рассказывает Лайфу арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова.
3. Пластик и синтетика
Как внести второе дыхание в старый ремонт: 5 антитрендов в дизайне интерьера, от которых надо избавиться. Фото © Freepik
По словам эксперта, предметы, выполненные из некачественного пластика и синтетики, визуально дешевят пространство и быстро теряют вид. Поэтому лучше заменить их натуральными материалами. Исключение составляет мебель: шкафы с фасадами из массива не всегда практичны в уходе и сложно вписываются в интерьер.
Решение — подобрать мебель из современных экологичных материалов, которые имитируют природные текстуры. "В тренде тактильность, поэтому наряду с выразительными рисунками дерева и камня актуальны фасады в отделке шёлковой эмалью и вставки, декорированные тиснением", — подчёркивает арт-директор.
4. Обилие аксессуаров
Ещё один антитренд 2024 года — это слишком много декора. Мировые дизайнеры советуют придерживаться принципа "меньше — значит лучше" и обойтись несколькими аксессуарами в единой стилистике и цветовой гамме. При этом лучше сосредоточиться на необычных формах и предметах искусства.
5. Один источник света
Как правильно вписать источники света в интерьер, чтобы квартира выглядела стильной, а не напичканной антитрендами? Фото © Freepik
"Свет — это то, что заставляет интерьер заиграть новыми красками. Многоуровневое освещение меняет визуальное восприятие пространства, разделяя его на функциональные зоны в зависимости от потребностей", — делится с Лайфом Наталья Веденова.
И вот несколько примеров, как можно гармонично и стильно вписать источники света в интерьер: напольный светильник — для чтения книги или скроллинга в интернете; точечное освещение — для снятия напряжения после рабочего дня; подсветка шкафов-витрин в гостиной — для создания уютной вечерней атмосферы; а светильник с датчиком движения на основании кровати — для безопасности передвижения по спальне в тёмное время суток.
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