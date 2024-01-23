Вы отстали от жизни, если есть такое дома: Антитренды в интерьере 2024 года

Интерьеры не подвержены такому понятию, как "мимолётная мода", но учитывать актуальные и трендовые решения при создании уютного пространства очень важно. Существует несколько антитрендов в дизайне помещений на ближайший сезон. И Лайф готов вам о них подробнее рассказать.

1. Монохром

В новом сезоне 2024 года в интерьере поменялись тренды и монохром оказался за бортом моды. Фото © Shutterstock

Особой популярностью в последние годы пользовались нейтральные холодные оттенки, которые вносили в интерьер простоту и однородность. Но слишком однородная цветовая гамма быстро наскучивает, заставляет пространство быть тусклым и заурядным. Игра с яркими акцентами — новый тренд 2024 года, который делает интереснее привычный образ квартиры.

2. Фотообои

"Тот факт, что фотообои очень сложно органично вписать в интерьер, уже давно всем известен, поэтому эксперименты с ними уходят в прошлое. Если же хочется красок — акцентная стена и полотно с авангардным рисунком станут наилучшим решением", — рассказывает Лайфу арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова.

3. Пластик и синтетика

Как внести второе дыхание в старый ремонт: 5 антитрендов в дизайне интерьера, от которых надо избавиться. Фото © Freepik

По словам эксперта, предметы, выполненные из некачественного пластика и синтетики, визуально дешевят пространство и быстро теряют вид. Поэтому лучше заменить их натуральными материалами. Исключение составляет мебель: шкафы с фасадами из массива не всегда практичны в уходе и сложно вписываются в интерьер.

Решение — подобрать мебель из современных экологичных материалов, которые имитируют природные текстуры. "В тренде тактильность, поэтому наряду с выразительными рисунками дерева и камня актуальны фасады в отделке шёлковой эмалью и вставки, декорированные тиснением", — подчёркивает арт-директор.

4. Обилие аксессуаров

Ещё один антитренд 2024 года — это слишком много декора. Мировые дизайнеры советуют придерживаться принципа "меньше — значит лучше" и обойтись несколькими аксессуарами в единой стилистике и цветовой гамме. При этом лучше сосредоточиться на необычных формах и предметах искусства.

5. Один источник света

Как правильно вписать источники света в интерьер, чтобы квартира выглядела стильной, а не напичканной антитрендами? Фото © Freepik

"Свет — это то, что заставляет интерьер заиграть новыми красками. Многоуровневое освещение меняет визуальное восприятие пространства, разделяя его на функциональные зоны в зависимости от потребностей", — делится с Лайфом Наталья Веденова.