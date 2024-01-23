Гинеколог раскрыла, можно ли по форме живота определить пол ребёнка
Гинеколог Исаева: Ручная работа благоприятно сказывается на состоянии беременных
Мифы о беременности, в которые порой верят некоторые женщины, могут привнести в жизнь дискомфорт и тревожность. Так, одним из самых популярных мифов гинеколог Эльвира Исаева назвала суеверие, что во время беременности женщине нельзя заниматься вязанием, так как это якобы приведёт к обвитию пуповиной вокруг шеи ребёнка.
"На самом деле обвитие пуповиной никак не связано с вязанием, шитьём или другими увлечениями женщины. Наоборот, ручная работа благоприятно сказывается на психологическом состоянии беременной", — рассказала эксперт порталу "Страсти".
По её словам, реально навредить беременным может долгое сидение на одном месте, так как это приводит к проблемам с кровообращением, в результате чего могут развиться варикоз и отёки. Поэтому важно прерывать ручную работу на разминку или прогулки.
Ещё одним мифом является определение пола малыша по форме живота беременной. Гинеколог объясняет, что форма живота — "это индивидуальная особенность каждой женщины, которая никак не связана с полом плода". У каждой женщины она может быть разной. На форму может влиять размер таза. Если таз узкий, отмечает специалист, то живот примет острую форму, а если широкий — круглую. Кроме того, на форму может влиять положение, в котором находится плод в матке.
Ранее Лайф писал, что беременным нельзя проходить компьютерную томографию. Врач рассказал, что она опасна для женщин, которые находятся на сроке до 12 недель, так как лучи могут представлять угрозу для формирующегося плода.