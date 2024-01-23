Гинеколог раскрыла, можно ли по форме живота определить пол ребёнка

Мифы о беременности, в которые порой верят некоторые женщины, могут привнести в жизнь дискомфорт и тревожность. Так, одним из самых популярных мифов гинеколог Эльвира Исаева назвала суеверие, что во время беременности женщине нельзя заниматься вязанием, так как это якобы приведёт к обвитию пуповиной вокруг шеи ребёнка.

"На самом деле обвитие пуповиной никак не связано с вязанием, шитьём или другими увлечениями женщины. Наоборот, ручная работа благоприятно сказывается на психологическом состоянии беременной", — рассказала эксперт порталу "Страсти".

По её словам, реально навредить беременным может долгое сидение на одном месте, так как это приводит к проблемам с кровообращением, в результате чего могут развиться варикоз и отёки. Поэтому важно прерывать ручную работу на разминку или прогулки.

Ещё одним мифом является определение пола малыша по форме живота беременной. Гинеколог объясняет, что форма живота — "это индивидуальная особенность каждой женщины, которая никак не связана с полом плода". У каждой женщины она может быть разной. На форму может влиять размер таза. Если таз узкий, отмечает специалист, то живот примет острую форму, а если широкий — круглую. Кроме того, на форму может влиять положение, в котором находится плод в матке.