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30 ноября, 00:33

Состоялись морально и материально: Названы плюсы и минусы возрастной беременности

Гинеколог Марченко: У зрелых родителей больше возможностей для развития малыша

В зрелом возрасте беременность, как правило, является осознанным шагом. Состоявшиеся в моральном и материальном плане личности имеют больше возможностей для всестороннего развития ребёнка. О плюсах и минусах возрастной беременности рассказала РИА "ФедералПресс" акушер-гинеколог Анна Марченко.

После 40 лет у женщины гораздо меньше шансов забеременеть естественным путём, выше частота неразвивающихся беременностей и самопроизвольных выкидышей. У многих проявляются хронические заболевания, чаще встречаются хромосомные мутации, из-за чего вырастает риск рождения детей с синдромом Дауна, Патау и т.д. Современная медицина, однако, позволяет свести к минимуму возможные осложнения, главное — ответственно отнестись к планированию беременности.

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"В первую очередь пара должна пройти полное медицинское обследование. Привести в состояние ремиссии все хронические заболевания. Вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек. И только потом начинать планировать беременность. Возрастным родителям также рекомендуется пройти обследование у генетика, чтобы определить все возможные риски и принять решение, опираясь на результаты тестов", — отметила главврач семейной клиники "Доктор Анна".

По словам Марченко, возраст не является противопоказанием, но решение в каждом случае принимается индивидуально. После 40 лет беременность и роды — ощутимая нагрузка для организма, поэтому необходим постоянный медицинский контроль.

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А ранее был назван чек-лист анализов при планировании беременности — и для мамы, и для папы. По словам специалиста, подготовку к зачатию необходимо начать примерно за три месяца. На первом этапе женщине необходимо посетить терапевта и акушера-гинеколога, а мужчине показан визит к андрологу — специалисту, который занимается профилактикой и лечением заболеваний мочеполовой системы.

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Freepik

Лариса Сафронова
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