Состоялись морально и материально: Названы плюсы и минусы возрастной беременности

В зрелом возрасте беременность, как правило, является осознанным шагом. Состоявшиеся в моральном и материальном плане личности имеют больше возможностей для всестороннего развития ребёнка. О плюсах и минусах возрастной беременности рассказала РИА "ФедералПресс" акушер-гинеколог Анна Марченко.

После 40 лет у женщины гораздо меньше шансов забеременеть естественным путём, выше частота неразвивающихся беременностей и самопроизвольных выкидышей. У многих проявляются хронические заболевания, чаще встречаются хромосомные мутации, из-за чего вырастает риск рождения детей с синдромом Дауна, Патау и т.д. Современная медицина, однако, позволяет свести к минимуму возможные осложнения, главное — ответственно отнестись к планированию беременности.

"В первую очередь пара должна пройти полное медицинское обследование. Привести в состояние ремиссии все хронические заболевания. Вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек. И только потом начинать планировать беременность. Возрастным родителям также рекомендуется пройти обследование у генетика, чтобы определить все возможные риски и принять решение, опираясь на результаты тестов", — отметила главврач семейной клиники "Доктор Анна".

По словам Марченко, возраст не является противопоказанием, но решение в каждом случае принимается индивидуально. После 40 лет беременность и роды — ощутимая нагрузка для организма, поэтому необходим постоянный медицинский контроль.