Считавшая себя бесплодной россиянка диагностировала себе рак, но оказалась беременна

Жительница Саратова, которая много лет считала себя бесплодной, перепутала беременность со злокачественной опухолью. Подробности необычного инцидента сообщает пресс-служба местной ОКБ, куда доставили пациентку.

В медучреждении рассказали, что 43-летняя женщина жаловалась на неприятные ощущения в животе, слабость и плохое самочувствие, сама себе она "диагностировала" рак. Пациентке провели ряд обследований и отправили на УЗИ органов малого таза, в ходе которого и выяснилось, что она находится на 36-й неделе беременности.

"У женщины был настоящий шок, она долго переспрашивала, не ошиблись ли мы. Но ошибки быть не могло! На мониторе УЗИ был виден крупный, почти доношенный здоровый мальчик", — рассказала УЗИ-специалист Елена Хряпина.

Приятно шокированная пациентка рассказала врачам, что много лет считала себя бесплодной, поэтому вместе с мужем они усыновили аж пять детей из детдома.