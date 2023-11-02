Считавшая себя бесплодной россиянка диагностировала себе рак, но оказалась беременна
Считавшая себя бесплодной жительница Саратова перепутала беременность с раком
Жительница Саратова, которая много лет считала себя бесплодной, перепутала беременность со злокачественной опухолью. Подробности необычного инцидента сообщает пресс-служба местной ОКБ, куда доставили пациентку.
В медучреждении рассказали, что 43-летняя женщина жаловалась на неприятные ощущения в животе, слабость и плохое самочувствие, сама себе она "диагностировала" рак. Пациентке провели ряд обследований и отправили на УЗИ органов малого таза, в ходе которого и выяснилось, что она находится на 36-й неделе беременности.
"У женщины был настоящий шок, она долго переспрашивала, не ошиблись ли мы. Но ошибки быть не могло! На мониторе УЗИ был виден крупный, почти доношенный здоровый мальчик", — рассказала УЗИ-специалист Елена Хряпина.
Приятно шокированная пациентка рассказала врачам, что много лет считала себя бесплодной, поэтому вместе с мужем они усыновили аж пять детей из детдома.
Ранее Лайф сообщал, что в Ростове-на-Дону приняли роды у девушки, которая всю беременность не подозревала, что носит под сердцем ребёнка. К счастью, на свет появился здоровый малыш.
Freepik / valeria_aksakova