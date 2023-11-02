12-летняя школьница забеременела и попала в больницу с угрозой выкидыша в Ленобласти

В Ленинградской области в больницу попала 12-летняя школьница с угрозой выкидыша. Во время обследования выяснилось, что шестиклассница находится уже на пятом месяце беременности. Эта новость шокировала отца будущего ребёнка — 15-летнего восьмиклассника-двоечника, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, парочка встречалась уже полгода. Любовный роман у них закрутился в школе в посёлке имени Морозова Всеволожского района. А "первый раз" случился летом. Возлюбленные, естественно, не подумали о предохранении. Через некоторое время девочка обратилась к медикам с болями в животе. Родители повели её к врачу и сильно удивились. Врачи поздравили их и сообщили, что у их ребёнка скоро будет свой ребёнок.

Медики поставили будущей очень молодой маме срок 18 недель. Сейчас школьница находится в гинекологическом отделении в состоянии средней тяжести. Угроза выкидыша пока сохраняется. В подростковой драме разбираются полицейские.