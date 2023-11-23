Врач объяснила, в чём опасность слишком тёплой зимней одежды для беременных

Беременность ослабляет женский иммунитет, делая организм будущей мамы более чувствительным к воздействию негативных факторов окружающей среды. Данная опасность чаще всего возникает в зимний сезон, поэтому в холода особенно важно бережно относиться к своему здоровью и подбирать соответствующую одежду. Об этом рассказала врач-профилактик Эвелина Овнанян, посоветовавшая присмотреться к одежде свободного кроя из натуральной ткани.

"Беременный животик застудить невозможно, но важно понимать, что в период беременности, когда организм матери ответственен за жизнь ребёнка, иммунная система будущей матери ослаблена и малейшее изменение или воздействие внешних неблагоприятных факторов может спровоцировать развитие хронических заболеваний", — сообщила медик в беседе с NEWS.ru.

Врач добавила, что в этом вопросе важно не перестараться — слишком много тёплых вещей, надетых одновременно, будут ограничивать движение и приведут к чрезмерному потоотделению. При сильном ветре и холоде это может стать причиной переохлаждения и простуды. А рост температуры у беременных женщин может привести к сбоям в кровообращении и впоследствии развиться в гипоксию плода и прочие патологии.

Специалист рекомендовала будущим мамам надевать в качестве первого слоя одежды термобельё, а поверх него — удобные вещи из хорошо сохраняющих тепло тканей с натуральными утеплителями, такими как флис или холлофайбер. Они будут поддерживать теплообмен на должном уровне, удерживать тепло и предотвратят перегрев. При этом для прогулок стоит выбирать лёгкую и свободную одежду, которая будет прикрывать беременной живот и таз. Также зимой нельзя пренебрегать шапками, шарфами и варежками. Кроме того, для защиты от ветра собеседница издания рекомендовала носить одежду с кулисками и фиксаторами. А при выборе обуви стоит отдать предпочтение тёплым моделям с прорезиненной и нескользкой подошвой средней высоты, подытожила Овнанян.