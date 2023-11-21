Назван чек-лист анализов при планировании беременности — и для мамы, и для папы Гинеколог Банный: Начинать подготовку к зачатию необходимо примерно за 3 месяца 21 ноября, 06:00 Начинать подготовку к зачатию необходимо примерно за три месяца. Обложка © Unsplash

Начинать подготовку к зачатию необходимо примерно за три месяца, и участвовать в этом должны оба партнёра. На первом этапе женщине необходимо посетить терапевта и акушера-гинеколога, а мужчине показан визит к андрологу — специалисту, который занимается профилактикой и лечением заболеваний мочеполовой системы. Об этом Лайфу рассказал акушер-гинеколог Денис Банный. Врач также перечислил анализы, которые необходимо сдать будущим родителям.

Какие анализы нужно сдать женщине при планировании беременности

Во-первых, это общий анализ крови — он позволяет оценить общее состояние организма и выявить нарушения. Анализ на ферритин помогает выявить анемию, которую, согласно статистике ВОЗ, во время беременности диагностируют у 35–75% женщин. Дефицит железа может привести к преэклампсии, отслойке плаценты, преждевременным родам и аномалиям развития плода, предупреждает Банный.

Обоим партнёрам можно провести скрининговые тесты на моногенные заболевания, которые развиваются из-за мутации в одном гене и наследуются ребёнком от родителей. Коварство этих патологий заключается в том, что малыш может получить этот "сломанный" ген от абсолютно здоровых родителей Денис Банный Акушер-гинеколог, эксперт лаборатории "Гемотест"

Анализ на ТТГ позволяет проверить состояние щитовидной железы у женщины: дело в том, что во время беременности этот орган матери обеспечивает ребёнка необходимыми гормонами и нарушения в его работе могут привести к задержке развития плода, снижению интеллекта, болезням сердца.

Флюорография. Туберкулёз может годами "дремать" в организме, а во время беременности обостриться и привести к плацентарной недостаточности, задержкам внутриутробного развития плода.

Анализ крови на IgG к кори и краснухе. Если по итогам исследований у будущей матери в крови нашли антитела к этим заболеваниям, всё в порядке. Если их нет, необходимо провести вакцинацию и отложить попытки зачатия примерно на месяц. Корь и краснуха во время беременности могут привести к очень тяжёлым последствиям — порокам развития, поражению жизненно важных органов, самопроизвольному аборту, внутриутробной гибели плода, говорит врач.

Анализы на инфекции, передаваемые половым путём. Необходимо сдать исследования на микоплазмоз, хламидиоз, трихомониаз и гонококковую инфекцию, исследования на госпитальные инфекции (ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С).

ПАП-тест — цитологический мазок, который позволяет на ранней стадии выявить рак и предраковые изменения клеток. Рак шейки матки занимает пятое место среди онкологических заболеваний у женщин. Во время беременности, когда иммунитет организма снижен, он может стремительно прогрессировать, при этом возможности лечения сильно ограничиваются, так как многие процедуры и препараты нельзя применять после зачатия. Дополнительно можно сдать анализ на ВПЧ (вирус папилломы человека), этот вирус может спровоцировать развитие рака шейки матки и влагалища.

Какие анализы нужно сдать мужчине при планировании зачатия

Для мужчин это вышеупомянутые флюорография, анализы на инфекции, передаваемые половым путём, исследования на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С.

Дополнительно обоим партнёрам можно провести скрининговые тесты на моногенные заболевания, которые развиваются из-за мутации в одном гене и наследуются ребёнком от родителей. Коварство этих патологий заключается в том, что малыш может получить этот "сломанный" ген от абсолютно здоровых родителей. Если у будущих папы и мамы выявлены мутации в одних и тех же генах, риск рождения ребёнка с генетическим заболеванием возрастает и составляет 25%.

Также, если у будущей мамы есть хронические болезни (сахарный диабет, отклонения в работе сердечно-сосудистой системы, патологии почек и т.д.), нужно проконсультироваться с профильным специалистом, который может назначить дополнительные исследования (например, УЗИ внутренних органов, маммографию).

А ранее россияне рассказали, как происходило планирование беременности в их семье. По данным опроса, только 56% родителей планировали появление малыша заранее, а вот для остальных она стала сюрпризом, причём не всегда приятным.

Авторы Андрей Горяничев