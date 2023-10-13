Почти четверть российских семей признались, что беременность стала для них сюрпризом
Опрос kp.ru: 24% россиян не планировали беременность
Россияне рассказали изданию kp.ru о планировании беременности в их семье. По данным опроса, только 56% россиян планировали беременность заранее, а вот для остальных она стала сюрпризом, однако не всегда приятным.
36% опрошенных рассказали, что долго планировали беременность и дети в их семье желанные. 20% дополнили, что также планировали ребёнка, однако беременность наступила быстро.
24% россиян рассказали, что для их семьи ребёнок стал неожиданностью, однако очень счастливой. А вот для 7% участников опроса беременность не была приятным сюрпризом, в результате её пришлось прервать.
13% отвечавших россиян сообщили, что вовсе не имеют детей.
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Ранее россияне рассказали, сколько должно длиться первое свидание. Большинство россиян (43%) уверены, что 30 минут хватит для того, чтобы составить общее представление о потенциальном партнёре. А вот 26% опрошенных готовы уделить первой встрече один час.
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