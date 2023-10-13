Почти четверть российских семей признались, что беременность стала для них сюрпризом

Россияне рассказали изданию kp.ru о планировании беременности в их семье. По данным опроса, только 56% россиян планировали беременность заранее, а вот для остальных она стала сюрпризом, однако не всегда приятным.

36% опрошенных рассказали, что долго планировали беременность и дети в их семье желанные. 20% дополнили, что также планировали ребёнка, однако беременность наступила быстро.

24% россиян рассказали, что для их семьи ребёнок стал неожиданностью, однако очень счастливой. А вот для 7% участников опроса беременность не была приятным сюрпризом, в результате её пришлось прервать.

13% отвечавших россиян сообщили, что вовсе не имеют детей.