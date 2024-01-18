Опасна для плода: Названы категории людей, которым нельзя делать КТ

Возникающая при компьютерной томографии лучевая нагрузка безопасна для большинства пациентов и не нанесёт вреда даже в случае нескольких исследований в год. Однако существуют категории людей, которым подобные процедуры противопоказаны. Их перечислил врач Денис Романов.

По словам радиотерапевта, КТ запрещается делать беременным на сроке до 12 недель. В этот период происходит формирование плода, и лучи могут представлять для него угрозу. Именно поэтому будущим мамочкам лучше выбрать нерентгеновские методы. Ещё томография противопоказана тем, кто не может долгое время занимать неподвижное положение. Это касается психически больных, людей в состоянии опьянения, детей или пациентов с травмами. Также проведению исследования помешает избыточная масса тела, превышающая 150-килограмовый порог. Большинство томографов попросту не рассчитаны на такие размеры и вес. Отдельно Романов перечислил противопоказания к КТ с внутривенным контрастированием.