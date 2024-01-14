Россиянам рассказали, как одним вопросом выявить стоматолога-дилетанта

Грубые ошибки, допущенные при проведении стоматологических процедур, могут обернуться для пациента вдвое худшими проблемами. Чтобы не пострадать от рук врача-дилетанта, достаточно обратить внимание на некоторые особенности его работы, посоветовала стоматолог Диана Левчук.

"От профессионализма вашего врача будет зависеть не только то, сколько денег вы оставите в клинике, но и самое главное — ваше здоровье", — напомнила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Во-первых, рассказала специалист, ни один хороший врач не станет лечить зуб вслепую. Поставить точный диагноз на глаз невозможно, а потому каждый стоматолог должен делать рентгеновский снимок. Если такая услуга не предлагается, самое время делать ноги. Ещё современные дантисты взяли за привычку вести фотопротокол, который запечатлевает каждый этап ремонта зуба. Это делается с целью обезопасить себя от возможных претензий со стороны больного. Пациент же имеет право спросить у врача, производит ли он фотофиксацию, и потребовать снимки. Отказ стоматолога в этом случае тоже может свидетельствовать о его непрофессионализме.

Ещё опасаться следует врачей, которые заявляют о себе как о специалистах широкого профиля. Если стоматолог "умеет всё разом", это должно насторожить. Аналогично нужно относиться и к дантистам, пренебрегающим использованием оптических приборов.

"Совсем без оптики могут работать только врачи-ортодонты. Оптикой сейчас стараются пользоваться даже врачи-гигиенисты, чтобы качественно удалить весь налёт при профессиональной чистке зубов", — заключила Левчук.