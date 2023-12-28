Названы пять процедур для красивой улыбки, которые можно сделать за новогодние праздники
Стоматолог Колупанова: Виниры сделают улыбку более привлекательной
Россиянам назвали лучшие процедуры для красивой улыбки в новогодние праздники. Обложка © freepik / halayalex
Чаще всего люди проводят новогодние праздники в компании родных и друзей, однако не стоит забывать уделять время для заботы о себе. Так, например, за новогодние праздники можно сделать свою улыбку красивее и лучезарнее. Стоматолог Лилия Колупанова назвала Лайфу пять лучших процедур для этого.
- Отбеливание зубов. Всего несколько сеансов помогут улучшить цвет улыбки на несколько оттенков. Кроме того, отбеливание придаст зубам более здоровый и свежий вид. В среднем процедура занимает от 1 до 2 часов.
- Установка пломбы. Перед сеансом стоматолог проведёт осмотр зуба, а также, если это потребуется, рентгенологическое исследование. Продолжительность процедуры составляет около 30–60 минут.
- Профессиональная гигиена полости рта. В ходе процедуры специалисты очищают зубы от налёта и зубного камня, а также проводят полировку эмали.
Это помогает не только сохранить здоровье зубов и дёсен, но и придать улыбке более привлекательный вид. Профессиональная гигиена полости рта поможет избавиться от жёлтых отложений на зубах, а значит сделает улыбку более светлой и привлекательной.
- Установка керамических виниров. Виниры приклеиваются на переднюю поверхность зубов, корректируя их форму, цвет и положение, делая улыбку симметричной.
- Установка имплантов. При отсутствии зубов можно установить подходящий имплант. Процедура обеспечит красивую и полноценную улыбку.
Эксперт добавила, что, какую бы процедуру вы ни выбрали, необходимо помнить, что забота о своём здоровье и внешнем виде — это замечательный подарок себе на Новый год.
Ранее россиянам дали советы, как не остаться без зубов после тазика оливье и других новогодних яств. Так, например, после кислых продуктов лучше прополоскать рот водой и подождать пару минут, дав слюне восстановить кислотно-щелочной баланс, прежде чем чистить зубы.