Стоматолог дала советы, как не остаться без зубов после тазика оливье Стоматолог Иванова: Красное вино красит зубы с повреждённой эмалью 28 декабря, 05:44 Конфеты, салаты с майонезом, фрукты могут нанести вред эмали зубов. Обложка © Shutterstock

С наступлением Нового года и зимних каникул нас ожидает множество угощений, которые украсят праздничные столы. Однако стоит помнить, что некоторые продукты могут негативно повлиять на здоровье полости рта. Как не остаться без зубов после тазика оливье, Лайфу рассказала стоматолог Мария Иванова.

На праздничном столе обычно много конфет, салатов с майонезом, а также фруктов, в частности апельсинов и мандаринов. Стоит помнить, что такая еда содержит много быстрых углеводов и сахара, которые превращаются в кислоты. Они могут нанести вред эмали, вызывая её разрушение. Мария Иванова Стоматолог-терапевт "Белой радуги"

После употребления большого количества таких блюд стоматолог советует особенно аккуратно ухаживать за зубами. Так, после кислых продуктов лучше прополоскать рот водой и подождать пару минут, дав слюне восстановить кислотно-щелочной баланс, прежде чем чистить зубы. Это предотвратит повреждение эмали, которая становится мягкой и уязвимой после воздействия кислот.

Вредят зубам и газированные напитки: они содержат много сахара, кислоту и красители, разрушают эмаль и вызывают кариес.

А красное вино может придать вашим зубам фиолетовый оттенок (всё из-за антоцианов — пигментов, которые отвечают за красный или гранатовый цвет напитка). Это происходит, когда эмаль повреждена или на ней есть налёт. Чтобы уменьшить количество пигмента на зубах, Иванова рекомендует: использовать соломинку;

полоскать рот водой после глотка вина;

использовать дорожный набор со складной щёткой и мини-пастой, это поможет сохранить белоснежную улыбку.

"Не поддавайтесь на всевозможные уговоры ведущих на корпоративах и не тяните верёвку, не открывайте бутылки зубами: можно пораниться, сломать или выбить самому себе зуб", — добавила стоматолог-терапевт "Белой радуги".

Чтобы избежать острой боли или воспаления нерва во время новогодних каникул, стоит заранее пройти осмотр у стоматолога. Врач проверит состояние зубов и проведёт лечение при необходимости. Также Иванова советует посещать стоматолога для профессиональной гигиены не реже трёх-четырёх раз в год, чтобы поддержать здоровье зубов, потому что даже при качественной ежедневной чистке некоторые места труднодоступны для обычной щётки.

А ранее Лайф рассказывал, что делать, если у вас заболел зуб, а в новогодние праздники не удастся попасть на приём к стоматологу. При этом некоторые люди воспринимают проходящую боль как возможность вообще не ходить к врачу, однако этого делать не стоит.

Авторы Андрей Горяничев