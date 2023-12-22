Поможет перекись: Стоматолог назвал способы самостоятельно снять зубную боль

Если в новогодние праздники не удастся попасть на приём к стоматологу, нужно принять таблетку обезболивающего и дождаться встречи со специалистом. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

По его словам, боль может появиться при неглубоком кариесе или эрозии эмали. Также она возникает при попадании в кариозную полость кислой или сладкой пищи, поэтому после приёма пищи специалист советует полоскать рот. Этот способ позволит устранить раздражитель, пояснил медик.

"Если боль острая, то, естественно, ждать не нужно. Можно обратиться в клиники, которые работают в праздники, где окажут первую помощь, и затем прийти на приём к своему доктору", — сообщил Ешидоржиев.

Некоторые люди воспринимают проходящую боль как возможность вообще не ходить к врачу, однако этого делать не стоит. Ведь прекращение боли в зубе острого характера может свидетельствовать о гибели пульпы и переходе патологического процесса за пределы зуба, а это порой приводит к его удалению.

Чтобы облегчить зубную боль в домашних условиях, есть несколько способов, рассказал специалист. Например, приложить на сторону зуба холодный компресс или разместить кусочек ваты со спиртом на кариозной полости.

Поможет также полоскание рта трёхпроцентным раствором перекиси водорода с водой. Подойдёт и раствор соды и соли — по чайной ложке на стакан воды, а настой ромашки и шалфея уменьшит воспалительный процесс и отёк дёсен. Важно помнить, что всё это — борьба с симптомами. Рано или поздно придётся обратиться к врачу.