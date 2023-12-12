Стоматолог объяснил, как обыкновенный кариес может привести к смерти
Стоматолог Лосев: Запущенный кариес может привести к смерти
Воспаление в результате запущенного кариеса может привести к совершенно непредсказуемым последствиям, включая смерть пациента. Об этом NEWS.ru рассказал стоматолог Владимир Лосев.
По его словам, сначала воспаление начинается внутри зуба (пульпит), а потом выходит за его пределы, в околозубные ткани (периодонтит), где образуются кисты, свищи и десневые карманы. Далее может развиться остеомиелит — воспаление внутри костной ткани с весьма серьёзными последствиями. В запущенных случаях начинаются абсцессы и флегмоны.
"Это тяжёлые воспалительные процессы уже в мягких тканях головы и шеи, которые могут потребовать вмешательства открытым доступом — с разрезом по коже. В определённых случаях они могут привести к смерти", — объяснил врач.
А ранее стоматолог раскрыл, как кариес связан с проблемами в желудке. Оказалось, что больные зубы не могут хорошо измельчать пищу, в результате чего страдают желудок и кишечник, которым приходится "работать сверхурочно", что, в свою очередь, приводит к гастриту, язве, различным сбоям и лишнему весу.
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