Стоматолог объяснил, как обыкновенный кариес может привести к смерти

Воспаление в результате запущенного кариеса может привести к совершенно непредсказуемым последствиям, включая смерть пациента. Об этом NEWS.ru рассказал стоматолог Владимир Лосев.

По его словам, сначала воспаление начинается внутри зуба (пульпит), а потом выходит за его пределы, в околозубные ткани (периодонтит), где образуются кисты, свищи и десневые карманы. Далее может развиться остеомиелит — воспаление внутри костной ткани с весьма серьёзными последствиями. В запущенных случаях начинаются абсцессы и флегмоны.

"Это тяжёлые воспалительные процессы уже в мягких тканях головы и шеи, которые могут потребовать вмешательства открытым доступом — с разрезом по коже. В определённых случаях они могут привести к смерти", — объяснил врач.