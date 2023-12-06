Стоматолог раскрыл, как кариес связан с проблемами в желудке
Стоматолог Минко: Запущенный кариес может привести к проблемам с ЖКТ
Последствия кариеса и не вылеченных вовремя зубов могут сильно навредить организму и привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" предупредил стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко.
По его словам, в самом начале кариеса нарушения функции зубов совсем не критичны, однако со временем разрушения всё больше влияют на работу ЖКТ, ведь больные зубы не могут хорошо измельчать пищу. В результате страдают желудок и кишечник, которым приходится "работать сверхурочно", что в свою очередь приводит к гастриту, язве, различным сбоям и лишнему весу.
"Есть и другая проблема, связанная с невылеченным кариесом. Дело в том, что кариозная полость является прекрасной питательной средой для размножения бактерий. И даже тщательная чистка зубов в этом случае не помогает", — подчеркнул врач.
По его словам, опасность таится в том, что бактерии могут попасть в ЖКТ и спровоцировать различные заболевания, в частности, в кариозных полостях себя хорошо чувствует микроб хеликобактер пилори, который может вызвать хронический гастрит и стать причиной возникновения опухоли желудка. Поэтому необходимо своевременно лечить зубы и проходить профилактические осмотры.
"Кариес не так уж безобиден, и лечить его нужно своевременно", — заключил эксперт.
А ранее Лайф рассказывал, чем организму грозят кровоточащие дёсны. Зачастую такой симптом говорит о неприятном заболевании полости рта — гингивите, который имеет несколько разных форм. Самый лёгкий вид — катаральный, однако есть и те, которые требуют хирургического вмешательства.
Shutterstock