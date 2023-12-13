Более тысячи французов могли подхватить ВИЧ и гепатит у стоматолога
Actu.fr: 1145 французам придётся сдать тест на ВИЧ после посещения стоматолога
Во Франции более тысячи человек получили рекомендацию сдать анализы на ВИЧ и гепатиты В и С после того, как проверка выявила факт некачественной стерилизации в одной из стоматологических клиник на севере страны. Об этом сообщил портал Actu.fr.
"1145 пациентов получили рекомендацию сдать анализы на ВИЧ и гепатиты В и С из-за плохой стерилизации в стоматологической клинике в Шербуре", — сказано в сообщении.
Стоматолога временно отстранили от работы. Проверка клиники местным агентством по здравоохранению выявила серьёзные нарушения, ставящие под угрозу здоровье персонала, а также качество и безопасность медицинской помощи.
В начале декабря ВОЗ сообщила о том, что в Европейском регионе наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ. По словам представителя всемирной организации, одна из главных проблем заключается в том, что многие европейцы слишком поздно обращаются за медицинской помощью, что, в свою очередь, сказывается и на смертности, которая достигла "неприемлемо высокого" уровня.
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