Более тысячи французов могли подхватить ВИЧ и гепатит у стоматолога

Во Франции более тысячи человек получили рекомендацию сдать анализы на ВИЧ и гепатиты В и С после того, как проверка выявила факт некачественной стерилизации в одной из стоматологических клиник на севере страны. Об этом сообщил портал Actu.fr.

"1145 пациентов получили рекомендацию сдать анализы на ВИЧ и гепатиты В и С из-за плохой стерилизации в стоматологической клинике в Шербуре", — сказано в сообщении.

Стоматолога временно отстранили от работы. Проверка клиники местным агентством по здравоохранению выявила серьёзные нарушения, ставящие под угрозу здоровье персонала, а также качество и безопасность медицинской помощи.