ВОЗ: В Европейском регионе наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ

Европа оказалась регионом, в котором зафиксировали самую быстрорастущую эпидемию ВИЧ. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Его заявление опубликовано на сайте ReliefWeb.

"В Европейском регионе ВОЗ наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире", — сказал Клюге.

По его словам, одна из главным проблем заключается в том, что многие европейцы слишком поздно обращаются за медицинской помощью, что, в свою очередь, сказывается и на смертности, которая достигла "неприемлемо высокого" уровня. Такая тенденция, утверждает Клюге, не меняется уже десять лет. В то же время есть ряд стран, где распространение ВИЧ почти остановлено, добавил он.

Специалист ВОЗ напомнил, что раньше, когда про СПИД было мало что известно, диагноз ВИЧ считался фактически смертным приговором. Сегодня же медицина дошла до того, что заболевание отнесли к категории хронических, ведь пациенты, получающие лечение, могут не только прожить долгую и полноценную жизнь, но и не представляют опасности для окружающих.

Клюге призвал политиков, общественных деятелей и работников сектора здравоохранения в новом году приложить как можно больше усилий для пропаганды профилактики и борьбы с ВИЧ.